金酒大陸總經銷招商！縣議員率人抗議　陳福海回應了



▲金門縣議員李養生不滿金酒的大陸總經銷招商規畫案，和7青年在議會大門抗議。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣議會第8屆第8次臨時會昨日開議，今(20)日上午進行金酒廈門公司大陸總經銷規畫案專案報告。縣議員李養生認為金酒甄選大陸總代理商，會影響金門青年跨海創業的空間，便號召7名青年在議會大門口拉起白布條抗議，高喊「要工作」、「要創業」，引發矚目。對此，金酒董事長吳昆璋在質詢時表示，大陸總經銷招商規畫由專業經理人提案，並經董事會通過執行。縣長陳福海則表示會徵詢多方意見，做滾動式調整。

縣議員李養生表示，縣長陳福海在本任競選期間，承諾要協助青年跨海創業，如今上任已快滿2年卻一直沒有動作；大家都知道，金酒品牌價值上百億，非常需要它來協助青年在大陸開拓就業、創業市場；不過縣府卻獨斷專行，一意要金酒在大陸招商全國經銷總代理，勢必會影響協助青年跨海創業的空間，也讓在地青年的未來堪慮。

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李養生強調，議員就是要為民喉舌，縣長的政見不能空口說白話，要強力的督促業管單位執行對人民所開出的「支票」，縣府的信用不容喪失，如此一來對人民來說將是件非常可悲的事情。

對此，金酒董事長吳昆璋上台接受議員李養生質詢時則表示，大陸總經銷招商規畫是由專業經理人所提案，並經董事會通過來執行；縣長陳福海在會議休息席間僅表示會徵詢多方意見，再滾動式做調整，並未多做其他回應。

▲金門縣議員李養生要求縣長陳福海兌現政見。（圖／記者林名揚翻攝）