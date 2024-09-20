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直擊／中華電信iPhone16「第一哥」出爐　全公司輪班排9天搶沙漠金　

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 16 今日（20日）正式開賣，電信三雄接力舉辦首賣會搶人氣，頭戰由中華電信揭開序幕。今年中華電改以「抽選制」取代排隊制，並首次在北中南都舉辦電信首賣，但仍有公司為了搶新機，在發表會隔天11日就來排隊，整間公司出動十多名人力，連排9天才搶到「首賣會序號No.1」。

▼中華電今年由賴先生代表公司，出動公司10多名人力終於搶到NO.1序號。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 中華電信,首賣,排隊,iPhone16 。（圖／記者蘇晟彥攝）

中華電信「iPhone 16新機首賣會」採線上登記方式，於北中高三地舉辦開賣活動。180位幸運中籤者可於9月20日上午6:00-7:00至選定門市實名報到，獲得iPhone 16新機3,000元購物金優惠券與首賣會現場抽獎資格。 

對此，本次中華電將不會有所謂「頭香哥、頭香姐」，會由董事長郭水義在開賣會上抽出幸運兒，搶先其他59位中籤民眾拿到新機及加碼大獎，其餘則依照順序依序購機。而今年第一位到現場「駐守」的賴先生拔得頭籌，受訪時他表示，自己是代表公司購買，整間公司出動10多名人力，有3位幸運中籤，但在還沒有公佈中籤前，就頂著烈日輪流排隊，從發表會隔天（11日）就輪班排隊，女同事還笑稱，「我們有回去洗澡，不會臭啦！」，而他也表示這次當然是鎖定新色「沙漠色鈦金屬 1TB」。

此外，中籤者於12月15日前至中華電信門市購買iPhone 16新機，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機資費方案，皆可享2,000元購機折價與1,000點Hami Point點數。除了幸運中籤的民眾外，現場也開放少數量手機提供現場民眾直接購買。

▲▼ 中華電信,首賣,排隊,iPhone16 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼現場開放少量iPhone16提供購買。

▲▼ iPhone16 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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