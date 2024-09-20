電信開賣「夜排人潮消失」原因曝光　遊戲規則大改變

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 16 今日（20日）正式開賣，除了三大電信盛大舉辦首賣會外，各地經銷商、通路商都為了刺激買氣，舉辦各種活動、提供不同管道讓果粉搶購新機。而今年不止通路、經銷商花樣變多，中華電信、遠傳電信也更改以往夜排的模式，以抽籤制，大幅降低排隊人潮，讓往年會看到的「夜排1週搶新機」盛況不復存在，但儘管如此，銷量仍沒有降低，反而因為蘋果AI緣故，讓業界預估銷量將會大幅上升、超越iPhone 15。

▼iPhone 16今年夜排人數銳減，歸咎原因是「遊戲規則」大改變。（圖／林敬旻攝）



▼今年中華電信「改變玩法」，選擇用抽籤制的方式抽出頭香（第一個拿到新機的民眾）。



以往在五大電信進行iPhone系列手機開賣時，都會出現各種夜排人潮，不僅是為了能在第一時間摸到心儀的手機，更是奔著電信商提供的各種福利而去，像是第一名就能加碼再多拿到一隻、折扣萬元等等，讓以往每年開賣都會出現夜排盛況。

但在今年，中華電信首先祭出「北中南三地連線開賣」，將以往只集中在台北的首賣會擴散到其他縣市，同時改用抽選制的方式事先讓獲取資格的民眾來排隊，現場抽籤決定「頭香」，因此漏夜排隊也不一定能第一個拿到手機，大幅減少夜排的狀況；而遠傳也採取類似方式，儘管「頭香姊」還是有收到加碼好禮，但花的時間長並不代表能夠拿到最多好康，因此在今年的現場來看，人數比往年大幅減低。

此外，像是經銷商、通路也紛紛祭出各種招式，只為了在第一時間搶買氣，燦坤也在日前舉辦預購會，只要在當時排隊就能確保在第一時間拿到手機，德誼數位今日（20日）也在三創舉辦首賣會，前50名消費者除了排隊禮以外，也能選擇空機、或是申辦門號方案，讓消費選擇更加彈性。此外，Costco也聚集不少民眾放棄排隊，儘管數量較少，但仍有機會買到心儀的機型。

▼德誼數位也在三創舉辦首賣會，同樣吸引不少消費者放棄申辦電信資費方案，選擇直接購買空機。（圖／記者湯興漢攝）



▼遠傳總經理井琪也趁空到德誼「踩場」。（圖／記者湯興漢攝）



但排隊人潮減少不代表買氣降低，中華電信董事長表示，台灣對於新科技的擁抱算是首屈一指，再加上這次蘋果AI的熱潮，相信在之後推出後還是會帶動銷量，預期會比iPhone 15更加熱銷；德誼數位總經理也說，「今天三創門市來客數量是平常的4倍，除了因為排隊好禮、配件套餐外，也推出『訂閱制』給消費者參考，預估整體買氣將比去年多出10~15%」