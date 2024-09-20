遠傳iPhone16開賣祭「蘋果大三喜」　總經理展親民陪幸運果粉辦門號

記者蘇晟彥／台北報導

三大電信iPhone 16開賣會今日（20日）接棒登場，今年遠傳繼續選在三創門市，同時也排以抽籤制，抽出幸運兒獲得總經理井琪準備的「蘋果大三元」，對此，井琪親自陪同幸運果粉、辛苦的頭香姊入內申辦門號，她也強調遠傳擁有最大5G頻寬、同時運用全台首創獨家AI技術及大數據分析，讓遠傳跟新iPhone絕對是絕配。

▼井琪與幸運兒、頭香姊進入門市申辦手機。（圖／記者蘇晟彥攝）



遠傳電信這次選擇以抽籤制取代排隊，將從前來的民眾中抽出「頭香」，除了加碼送3台iPad Air外，「頭香幸運兒」更可以獲得井琪親自準備的「蘋果大三元」，除了iPad Air外還有Mac、Apple Watch 10好康，而井琪也加碼送出排在第一位的「頭香姊」AirPods以慰辛勞，更展親民，親自陪同兩位入店申辦門號。

「頭香幸運兒」受訪時表示「自己真的很開心」，今天只是想來拿iPhone 16，很開心可以抽到，之後可以體驗Apple Watch跟iPad Air的厲害，他也說這次是選擇5G吃到飽的資費方案，購買的機型為iPhone Pro Max，並沒有很刻意想要搶，只是想要在第一時間拿到，所以選擇排隊參加首賣會。

對此，井琪表示，選擇遠傳的門號搭配iPhone 16系列是一個明智的選擇，遠傳擁有最大5G頻寬、業界最大黃金低頻連續頻寬，遠傳用戶平均頻寬是業界最大的。遠傳網路快又穩定、室內涵蓋又深；同時，遠傳運用全台首創獨家AI技術及大數據分析，全力打詐防駭，可以攔阻超過9成以上詐騙電話和簡訊，新遠傳和 iPhone 16堪稱最佳絕配，提供用戶優質且安心的行動通訊體驗。



遠傳回饋排隊果粉，今台北首賣會前50位排隊民眾，都享專案價外現折3,500元超值優惠外，再加送膜來速客製背膜（價值890元）。同時，台中逢甲福星門市及高雄林森門市，今日也同步提早至上午9時開賣，也各提供10名優惠名額，同享現折3,500元優惠。

▼幸運兒獲得加碼送的「蘋果大三元」。（圖／湯興漢攝，下皆同）



