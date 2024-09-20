中華電董事長「16蹲」喜迎iPhone上市：相信AI帶動銷量超過i15

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 16電信首賣會由老大哥中華電信揭開序幕，今年改以北中南抽選制取代排隊，大幅減少民眾漏夜排隊的困擾。對此，除了原定的福利外，董事長郭水義還大跳16蹲搶買氣，更在會上豪氣宣布再加碼送iPhone 16 Pro Max 256G給三地首賣會的幸運兒，而他在受訪時也說，因為這次搭載上蘋果AI的熱潮，預計買氣將會比iPhone 15更熱銷。

▼中華電信董事長郭水義大跳「16蹲」喜迎iPhone 16。（圖／記者林敬旻攝）

中華電信「iPhone 16新機首賣會」今年改以採線上登記方式，於北中高三地舉辦開賣活動，會上會由董事長郭水義在開賣會上抽出幸運兒，搶先其他59位中籤民眾拿到新機及加碼大獎，其餘則依照順序依序購機。對此，郭水義特別準備「16蹲」熱舞，喜迎iPhone 16上市，他致詞時表示，感謝科技突飛猛進，中華電信也要用科技的方式迎接iPhone 16，這次特別選用抽籤制，避免排隊困擾，而在會上他也加碼宣布，將加贈3隻iPhone 16 Pro Max 256沙漠色鈦金屬給幸運兒，感謝所有果粉熱情支持、參與，而幸運抽中加碼送的蔡小姐則說，非常開心、非常興奮，因為自己也有預購，會思考一下這隻手機要怎樣使用。

對此，針對這次搭上AI熱潮，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，這次會比較擔心IPhone 16 Pro Max的需求大於供給，對於果粉的熱情難免會帶來缺貨狀況，會盡量調度貨源；郭水義則說，台灣對於新科技的擁抱算是首屈一指，再加上這次蘋果AI的熱潮，相信在之後推出後還是會帶動銷量，預期會比iPhone 15更加熱銷，更開玩笑表示，「相信AI自己會給答案的」。

此外，中籤者於12月15日前至中華電信門市購買iPhone 16新機，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機資費方案，皆可享2,000元購機折價與1,000點Hami Point點數。除了幸運中籤的民眾外，現場也開放少數量手機提供現場民眾直接購買。

▼北中南各有一位幸運兒抽中加碼送的iPhone 16 Pro Max新色。

