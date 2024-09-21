單親媽賣家產！參加930萬奢華郵輪行程　「1行為」被趕下船

▲68歲女子環遊世界夢碎。（圖／翻攝自臉書、達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國佛州（Florida）一名單親媽，為了體驗不同的人生，賣掉所有家當購買了一趟奢華的3年環球郵輪之旅；然而日前啟航時，她突然被禁止登船，原來是她在通訊軟體上私下抱怨行程，郵輪公司認為單親媽的作法會「影響士氣」才取消她的登船資格。

▲68歲女子環遊世界夢碎。（圖／翻攝自臉書）

根據《紐約郵報》等外媒報導，68歲的珍妮（Jenny Phenix）育有兩名子女，她為了一圓環遊世界夢想，幾乎變賣所有家產，「過去1年半裡，我變賣了財產，滿心期待登上維拉維奧德賽號（Villa Vie Odyssey），展開新的環球郵輪生活」。不過她對郵輪上的許多問題感到不滿，例如郵輪延誤4個月仍未啟航，而珍妮在WhatsApp中的對話被傳出，最終傳到船主手中。

原來，珍妮在今年5月抵達英國南安普頓，原本預計在15日登船，開始這場夢寐已久的航程，但郵輪被轉移到愛爾蘭貝爾法斯特，船上遊客被告知將在30日啟航。

▲68歲女子環遊世界夢碎。（圖／達志／美聯社）

未料當郵輪在乾塢時又發現更多問題，導致航行又推遲，加上郵輪的證書在新冠疫情期間失效，不得不重新申請，導致航程進一步延誤，總計珍妮等待出航近4個月。

此外，珍妮得知郵輪將更改行程，表示不再停靠邁阿密，讓她無法回到美國收拾所剩物品。此外，船方還告知她，航程開始後，必須暫時入住臨時艙房，原因是船員仍在使用她預訂的艙房，突如其來的變化讓珍妮不滿的情緒被引爆，因此在WhatsApp群組上向其他乘客表達不滿。

沒想到，珍妮隨即收到維拉維公司（Villa Vie Residences）的通知，表示她的行為「影響社區士氣」，並取消了她的預訂。據首席運營官維拉爾巴（Kathy Villalba）表示，「我們收到了10多起來自船客的正式投訴，內容都是關於珍妮不斷的抱怨和負面情緒。這種行為已經嚴重影響了其他乘客的士氣和幸福感」。

感到措手不及的珍妮，事後質疑訊息為何會洩露給船主，「這些都是私人對話，我沒有在任何社群平台上發布。每次延誤後，船客的挫折感都在增加，我往往是比較直言不諱地提出問題的人，許多人私下感謝我為大家發聲」。

據悉，珍妮購買的是「無盡地平線」（Endless Horizons）套裝行程，起價30萬美元，換算約新台幣930萬元，而客戶至少要支付一半的訂金。珍妮被禁止登船後已拿回部分退款，並返回佛州。

對於這樣的狀況，珍妮感到身心俱疲，「我無法解釋這對我造成的情感創傷和身體損害有多大，我將不得不與女兒同住，直到我為人生制定出全新的計劃」，這已是她第二次郵輪之旅破滅，珍妮原先預訂的航程，因為郵輪公司破產，導致行程被迫取消，業者甚至欠她3萬美元，約新台幣93萬元的訂金。

▲68歲女子環遊世界夢碎。（圖／翻攝自X）

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