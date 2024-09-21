　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

單親媽賣家產！參加930萬奢華郵輪行程　「1行為」被趕下船

68歲女子環遊世界夢碎。（圖／翻攝自臉書、達志／美聯社）▲68歲女子環遊世界夢碎。（圖／翻攝自臉書、達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國佛州（Florida）一名單親媽，為了體驗不同的人生，賣掉所有家當購買了一趟奢華的3年環球郵輪之旅；然而日前啟航時，她突然被禁止登船，原來是她在通訊軟體上私下抱怨行程，郵輪公司認為單親媽的作法會「影響士氣」才取消她的登船資格。

68歲女子環遊世界夢碎。（圖／翻攝自臉書）

▲68歲女子環遊世界夢碎。（圖／翻攝自臉書）

 根據《紐約郵報》等外媒報導，68歲的珍妮（Jenny Phenix）育有兩名子女，她為了一圓環遊世界夢想，幾乎變賣所有家產，「過去1年半裡，我變賣了財產，滿心期待登上維拉維奧德賽號（Villa Vie Odyssey），展開新的環球郵輪生活」。不過她對郵輪上的許多問題感到不滿，例如郵輪延誤4個月仍未啟航，而珍妮在WhatsApp中的對話被傳出，最終傳到船主手中。

原來，珍妮在今年5月抵達英國南安普頓，原本預計在15日登船，開始這場夢寐已久的航程，但郵輪被轉移到愛爾蘭貝爾法斯特，船上遊客被告知將在30日啟航。

68歲女子環遊世界夢碎。（圖／達志／美聯社）

▲68歲女子環遊世界夢碎。（圖／達志／美聯社）

未料當郵輪在乾塢時又發現更多問題，導致航行又推遲，加上郵輪的證書在新冠疫情期間失效，不得不重新申請，導致航程進一步延誤，總計珍妮等待出航近4個月。

此外，珍妮得知郵輪將更改行程，表示不再停靠邁阿密，讓她無法回到美國收拾所剩物品。此外，船方還告知她，航程開始後，必須暫時入住臨時艙房，原因是船員仍在使用她預訂的艙房，突如其來的變化讓珍妮不滿的情緒被引爆，因此在WhatsApp群組上向其他乘客表達不滿。

沒想到，珍妮隨即收到維拉維公司（Villa Vie Residences）的通知，表示她的行為「影響社區士氣」，並取消了她的預訂。據首席運營官維拉爾巴（Kathy Villalba）表示，「我們收到了10多起來自船客的正式投訴，內容都是關於珍妮不斷的抱怨和負面情緒。這種行為已經嚴重影響了其他乘客的士氣和幸福感」。

感到措手不及的珍妮，事後質疑訊息為何會洩露給船主，「這些都是私人對話，我沒有在任何社群平台上發布。每次延誤後，船客的挫折感都在增加，我往往是比較直言不諱地提出問題的人，許多人私下感謝我為大家發聲」。

據悉，珍妮購買的是「無盡地平線」（Endless Horizons）套裝行程，起價30萬美元，換算約新台幣930萬元，而客戶至少要支付一半的訂金。珍妮被禁止登船後已拿回部分退款，並返回佛州。

對於這樣的狀況，珍妮感到身心俱疲，「我無法解釋這對我造成的情感創傷和身體損害有多大，我將不得不與女兒同住，直到我為人生制定出全新的計劃」，這已是她第二次郵輪之旅破滅，珍妮原先預訂的航程，因為郵輪公司破產，導致行程被迫取消，業者甚至欠她3萬美元，約新台幣93萬元的訂金。

68歲女子環遊世界夢碎。（圖／翻攝自X）

▲68歲女子環遊世界夢碎。（圖／翻攝自X）

延伸閱讀
到男友家烤肉傻了！爸刺青、媽超台　妹子怨「全場都8+9」秒提分手
逢甲商圈「同條街爆2命案」超弔詭！消防員陳屍日租套房、女房客墜樓慘死
新生小女嬰住院回來「長相變了」？醫院稱是長大　生父怒驗DNA確定是別人

ET快訊
快訊／國家警報狂響！大雷雨轟高屏　暴雨警戒區出爐
《芈月傳》黃軒公開認愛！　穩交4年女友正面照曝光
快訊／國家警報大響！　大雷雨襲2縣市
快訊／10縣市大雨特報！
罕見！龜山島外海捕獲「龍宮貝」　身價上看百萬
有秋天訊息了！　鄭明典：看到小股「冷空氣」南下
快訊／周思齊今天擔任一棒指定打擊！　平野：讓他打滿全場
恐致癌！　「1顏色食物」譚敦慈警告小心
「指月亮割耳朵」是真的？　醫揭神秘力量真相：很常見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰寺廟成毒窟！僧侶揪4小沙彌「集體吸毒」　警強制還俗秒逮捕

單親媽賣家產！參加930萬奢華郵輪行程　「1行為」被趕下船

18歲辣妹謊稱要買保時捷！試乘「猛撞狠輾車主」搶車　犯案影片曝

石川縣暴雨「12河川氾濫」！泥水狂灌車輛滅頂　危險畫面曝

加州消防員竟成「縱火犯」　他6周內引發5場野火遭逮

黎巴嫩控以色列策畫爆炸攻擊　聯合國人權專員：恐構成戰爭罪

死刑2天前「證人翻供」證明清白！　美46歲死囚仍遭處決

手機是否會像BBcall一樣爆炸？　專家給答案：2原因風險低

黎巴嫩連環爆　BAC執行長母親稱「女兒受不明威脅」

巴西男「姦殺棄屍1歲童」居民氣炸！　動用私刑活活燒死

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

泰寺廟成毒窟！僧侶揪4小沙彌「集體吸毒」　警強制還俗秒逮捕

單親媽賣家產！參加930萬奢華郵輪行程　「1行為」被趕下船

18歲辣妹謊稱要買保時捷！試乘「猛撞狠輾車主」搶車　犯案影片曝

石川縣暴雨「12河川氾濫」！泥水狂灌車輛滅頂　危險畫面曝

加州消防員竟成「縱火犯」　他6周內引發5場野火遭逮

黎巴嫩控以色列策畫爆炸攻擊　聯合國人權專員：恐構成戰爭罪

死刑2天前「證人翻供」證明清白！　美46歲死囚仍遭處決

手機是否會像BBcall一樣爆炸？　專家給答案：2原因風險低

黎巴嫩連環爆　BAC執行長母親稱「女兒受不明威脅」

巴西男「姦殺棄屍1歲童」居民氣炸！　動用私刑活活燒死

快訊／大雷雨轟高屏　國家警報狂響「暴雨警戒區出爐」

「感觸很深...」2010冠軍班底剩他與王勝偉　張志豪想為周思齊再拚一冠

賈永婕突撂狠話開戰！　「不是不報時候未到」：有種就不要下架

民進黨感謝踴躍民眾參與黨慶系列捐血活動　郭國文宣布公益社會化從黨部做起

行人地獄掰掰！優先改善全台8路段　內政部：經費由中央全額挹注

快訊／國家警報大響　大雷雨襲2縣市

海難頻傳推風景區插旗警示　氣象署擬增「瘋狗浪國家警報」

台韓合作男團選秀節目將播出！　主題曲曝光「42鮮肉一字排開」

小米好評家電推薦！手持掛燙機、迷你吸塵器　小預算也能買到瘋

泰寺廟成毒窟！僧侶揪4小沙彌「集體吸毒」　警強制還俗秒逮捕

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

國際熱門新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

天降雕像「重擊頭部」　女經理路過被砸死

21歲妹「戴口罩、打馬」跟學長拍AV！　前男友發現求下架

加國廚師售1200自殺工具包！紐西蘭現第5死

美媒：美將提供台灣史上最大軍援　值181億

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

真主黨爆炸前還在發呼叫器　檢查沒發現炸藥

以色列空襲　擊殺真主黨高階指揮官

真主黨證實最高指揮官死亡　以軍：擊殺10要員

日本船員深夜落海！立泳5小時奇蹟獲救

打開機上餐盒「老鼠竄出」　班機急改道迫降

陸有望「解禁日水產」！開1條件

雨夜跳舞拍片遭雷擊　他奇蹟生還：感覺在地獄

手機是否會像BBcall一樣爆炸？專家給答案

更多熱門

相關新聞

二寶單親媽欠費罹病　桃園分署中秋前夕送暖

二寶單親媽欠費罹病　桃園分署中秋前夕送暖

桃園市一名46歲李姓女子因滯欠返還溢領育兒津貼及健保費約18000元，經桃園市政府及健保署移送桃園分署執行。但李女名下並無財產所得，罹病且無業，需獨自扶養一對未成年兒女，僅靠低收入補助及公益團體之捐助維生，經濟仍屬拮据，桃園分署除先行協助轉介就業，並於中秋前夕致贈慰問金及禮盒，即刻送暖給予關懷。

原民單親媽無力繳罰款　背後故事令人鼻酸

原民單親媽無力繳罰款　背後故事令人鼻酸

交往單親媽！他1句話惹怒律師：這個才可憐

交往單親媽！他1句話惹怒律師：這個才可憐

不爽手機被沒收　高職生水果刀殺母

不爽手機被沒收　高職生水果刀殺母

南極圓夢！實現環遊世界終極願望

南極圓夢！實現環遊世界終極願望

關鍵字：

單親媽環球郵輪環遊世界Jenny Phenix

讀者迴響

熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

劉芒消失9個月結婚了！

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

今晚到明天「雨最猛烈」　豪雨轟4地

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

大谷51號全壘打：有罪還是無罪？

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面