二寶單親媽欠費罹病待業中　桃園執行分署中秋前夕送暖給希望

▲桃園分署中秋送暖慰問欠費單親二寶媽。（圖／執行處桃園分署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名46歲李姓女子因溢領育兒津貼及欠健保費共約1萬8000元，經桃園市政府及健保署移送桃園分署執行。但李女名下無財產所得、罹病且無業，需獨自扶養一對未成年兒女，僅靠低收入補助及公益團體之捐助維生，經濟十分拮据，桃園分署除先行協助轉介就業，並於中秋前夕致贈慰問金及禮盒，即刻送暖給予關懷。

桃園分署表示，李女逾期未繳，經查李女名下無財產或所得可供執行，乃向桃園市政府社會局函查得知李女曾領有低收入戶補助，於是前往李女戶住處了解。據李女表示，目前承租社會住宅，租金每月1萬元，每月領有租金補貼8千元，自己曾有過兩段婚姻，惟均遇人不淑，前夫未協助負擔生活費用。

李女表示，她最大兒子已成年離家，工作不穩定，平時鮮少聯繫；二兒子就讀國三，先前常遭前夫無端毆打，經向派出所報案並向法院聲請民事保護令，社會局亦曾多次派社工了解，前夫才未繼續騷擾；小女兒才剛上小一。自己因為罹患胰臟炎需要休養及服藥控制，醫生甚至需要開嗎啡讓其止痛；且有小孩需要照顧，導致其就業不易。

桃園分署審酌後認李女處境確實相當困窘，乃向桃園分署愛心社申請援撥慰問金，並主動與健保署聯繫，著手進行關懷訪視等措施。趁著中秋節前夕，桃園分署執行同仁親至李女家中進行訪視關懷，除當場致贈慰問金及禮盒，以表關懷之意；健保署亦派代表攜帶禮品到場關切，並給予李女未來降低健保費負擔之相關建議，李女連連表示感謝桃園分署及健保署的及時送暖。