許家蓓癌逝無緣登記　吳沛憶發文將捧斗：要牽著妳的手交給菩薩了

▲吳沛憶PO出與許家蓓的合照。（圖／翻攝吳沛憶IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市議員許家蓓18日因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。同黨立委吳沛憶公開兩人的戀情，讓網友看得心碎。對此，吳沛憶今再次發文對許家蓓喊話，「我已經拜託菩薩幫我牽著妳的手，不會讓妳孤單的。」

許家蓓的臨時靈堂於19日開設，許多親友到場捻香。吳沛憶則與許家蓓的親友誦經燒香做七，並代家屬答禮。

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吳沛憶20日晚間發文表示，她和許家蓓喜歡牽手，不論到哪都會牽著手，也很感謝對方扛住非傳統女性樣貌的壓力，到哪都不曾放開她的手。

吳沛憶回憶，剛交往時，許爸爸甚至打電話說要許家蓓對外稱有一個在美國的男朋友，讓她聽到後笑了很久。如今，許爸爸握著她的手說「謝謝妳對我女兒這麼好」，並拜託吳在家祭時捧斗，而她也回「你女兒也對我非常非常好」。

吳沛憶對許家蓓喊話，「說好等妳化療完身體較好，我們去登記辦婚禮。現在妳身體好了，朋友們從各地來致意，我們收到好多純白色的花」，也感嘆喜歡牽手的她們，這次要暫時分開了，「只是這次我要牽著妳的手交給菩薩了」。

吳沛憶說，「家蓓，安座的時候，我幫你把金童玉女換成兩個玉女，開心吧。妳要記得，跟著她們走到菩薩身邊，我已經拜託菩薩幫我牽著妳的手，不會讓妳孤單的。」