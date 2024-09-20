白髮不送黑髮...吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願

▲許家蓓靈堂。（圖／翻攝自Threads／pay1pay1）



記者劉維榛／綜合報導

民進黨台北市議員許家蓓罹癌病逝，享年48歲，而陪伴她到人生終點的吳沛憶表示，「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運。謝謝妳」。但因白髮人不送黑髮人的習俗，吳沛憶代表家屬答禮，更曝許家蓓的最後心願，讓萬名網友為之鼻酸。

吳沛憶在《Threads》表示，昨（19日）是許家蓓臨時靈堂開設的第一天，早上9點至下午5點，許多好朋友來捻香，在告別式之前，我們在這裡為她誦經燒香做七。

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吳沛憶提到，由於白髮人不送黑髮人，加上許家蓓是獨生女，台北沒有親戚，因此由她代家屬答禮。同時，吳沛憶特別感謝政壇好友相助，「謝謝舒培、閔生、若芳、慈慧、延鳳、摩衣、宇恩幾位議員，他們是家蓓生前的好兄弟姐妹，知道我下周開議，大家都來替家蓓輪值代家屬感謝訪賓。」

文中，吳沛憶也說出許家蓓生前最後心願，「家蓓心中最不捨的是她栽培她成長的市民，她這半年一直在煩惱萬一之後她的體力無法負荷工作，會不會愧對選民。所以即便知道是四期，她仍用盡所有努力治療保養，真的好希望能康復。」

吳沛憶也感動直呼，「看見家蓓在公務上獲得肯定，我想她會很欣慰的。」最後，她也萬分感謝表示，「謝謝小英前總統、美琴副總統、蘇貞昌院長、蔣萬安市長及市府團隊、不分黨派議會同事都來看家蓓，她值得我們永遠感佩。」

文章曝光後，讓萬名網友也淚崩安慰，「你要好好照顧自己別讓家蓓掛心」、「沛憶委員節哀，家蓓議員去了無病痛的地方了，我們會永遠記得他的努力跟堅持，一路好走」、「抱抱」、「節哀...我很佩服你的勇敢，還要跟著處理後續事宜」、「你也要好好保重自己的身體」。