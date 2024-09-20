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羅東站務員遭旅客掐脖　台鐵還原經過：譴責暴力、協助提告

▲▼ ▲▼莒光號,台鐵,羅東站,月台。（圖／記者季相儒攝） ettoday logo

▲台鐵羅東站站務員遭旅客掐脖。（示意圖／資料照片） 

記者李姿慧／台北報導

台鐵又傳出員工遭旅客毆打，台鐵羅東站一名剪收票站員今天(20日)在電梯剪票口處，遭到旅客掐脖子，導致出現挫傷，緊急就醫包紮驗傷。台鐵公司董事長也前往羅東站慰問外，台鐵今晚發出聲明嚴正譴責民眾暴力行為，強調將協助受害員工提告，若旅客違反鐵路法也將請警方開罰。

根據台鐵內部通報，今下午14時25分左右，羅東站剪收票站員在車站大廳電梯剪票口，遭旅客出手掐脖子，出現挫傷，已向鐵路警察報案並赴醫院驗傷。「加害人為南澳男性遊民，欲搭乘沒有兩鐵的車次被本站剪收同仁阻擋，心生不滿與站員起口角後便出手攻擊。」

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該案也引起台鐵產業工會不滿，除譴責旅客不理性的行徑，也質疑台鐵公司對於員工職安保障嚴重不足，怒問「職安改革改善在哪？」要求台鐵公司具體提出各段增加鐵警巡檢密度及見警率方案，並實質承諾增聘保全、全面配發密錄器給運務人員，別再用書面計畫來敷衍員工。

台鐵公司也還原該事件經過，台鐵表示，今下午14時25分，羅東站剪票口有一位民眾未購買雙鐵自行車車票，欲牽自行車進站，車站值勤的方姓站務員看見後前往勸阻，該乘客突然出手掐住方員脖子，方員手臂及鎖骨也遭抓挫傷。其他站務員發現後立即通知在車站內的鐵路警察羅東派出所，並協助隔開旅客，鐵路警察也立即趕到處理，並將該民眾帶至路警派出所製作筆錄。站方同時調閱相關監視器畫面併方員自備密錄器的影像，供警方偵辦。

▲▼台鐵羅東站員工遭掐脖攻擊 。（圖／台鐵產業工會提供）

▲台鐵羅東站員工遭掐脖攻擊 。（圖／台鐵產業工會提供）

台鐵公司強調，台鐵非常重視本案情，花蓮運務段長及董事長杜微立即親赴羅東站關懷方姓同仁，同時了解事發經過，立即進行站區安全強化措施。針對該位民眾非法侵害的暴力行為，台鐵也提出嚴正遣責，除依規定尊重並協助受害同仁提告事宜外，如旅客有違反鐵路法之情形，將協請鐵路警察依法開罰。

針對員工職安，台鐵表示，台鐵公司重視職場工作安全，前已於8月28日召開「工作場所職業安全衛生稽核會議」，檢討各項職安預防、車站安全措施，並研擬修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」。其中針對公發密錄器之員工意願、增設職場熱區監視設備、研議增設保全等事宜，已進行全面性調查，近日將會依據調查結果，尊重員工意願，依勞資協商程序，進行更好的改善，增進維護工作場域及同仁值勤的安全。

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