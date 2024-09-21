剪票員遭「無票硬闖旅客」掐脖　台鐵董座贈紅包壓驚：負責盡職

▲台鐵羅東站員工遭無票旅客掐脖攻擊，台鐵董座杜微前往慰問。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵羅東站一名剪收票站員昨天(20日)遭到無票強行進站旅客掐脖子受傷，台鐵昨晚發出聲明譴責民眾暴力行為，強調將協助受害員工提告，若旅客違反鐵路法也將請警方開罰。台鐵董事長杜微也帶著紅包趕赴羅東站慰問受傷員工，杜微表示，後續將提供法律協助並請警方依法查處。

昨日下午14時25分在羅東站剪票口，一位民眾未購買雙鐵自行車車票卻欲牽自行車進站，車站值勤的方姓站務員發現後前往勸阻無票強行進站民眾，該民眾突然出手掐住站務員脖子，站務員手臂及鎖骨遭抓挫傷。其他站務員發現後通知在車站內的鐵路警察羅東派出所，並協助隔開旅客，鐵路警察趕到處理後將該民眾帶至路警派出所製作筆錄。

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台鐵董事長杜微昨日也趕赴車站關懷受傷站務員，並檢視車站的安全設施。杜微表示，方姓員工是108年11月到職的營運人員，平時擔任剪收票工作，並且時常主動幫助車站總務，換燈泡、補地坪、粉刷牆面樣樣都行，發現車站設備有異常也會自行維護，維持車站最好的服務效能。

▲台鐵羅東站員工遭無票旅客掐脖攻擊，台鐵董座杜微前往了解車站安全設備。（圖／台鐵公司提供）

杜微指出，「此次方姓員工主動勸阻無票旅客進站，正是負責盡職的表現，足為台鐵員工表率。」經了解方員傷勢並無大礙後致送紅包壓驚，後續台鐵將提供法律協助並協請鐵路警察依法查處。

台鐵表示，經現場察看羅東站區安全設備狀況，包括站區監視器系統、補票房一值班站長室一路警所的連線警報器、以及緊急通報電話，現場功能實測也都正常合用，尤其這次提供給路警的站區監視器畫面，足以使後續偵辦能順利進行。

▲台鐵拜訪鐵路警察，並協請警方依法查處。（圖／台鐵公司提供）

台鐵表示，經拜訪鐵路警察局羅東派出所，與副所長等人交換意見後，了解到派出所員警白天均有站區巡邏，絕無外傳「巡邏時間多為晚間，其他時段並未經常性有巡邏」情形，且自8月以來羅東派出所包括站區及護車勤務，見警率均有加強措施，而昨天路警在通報30秒內就抵達現場處理，有效防護安全，台鐵公司特別致上最大的謝忱。