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台鐵站務員遭旅客掐脖　工會怒問「職安改革改善在哪」

▲▼台鐵,羅東站,羅東車站。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵羅東站傳出有站務員遭旅客掐脖子。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

繼台鐵大林站女站務員阻止民眾站內騎腳踏車遭毆打後，今天(20日)又傳出台鐵花蓮運務段羅東站一名站務員，在電梯剪票口處遭到旅客掐脖子，目前已送醫包紮及驗傷。台鐵產業工會譴責旅客不理性的行徑，也質疑台鐵公司對於員工職安保障嚴重不足，「職安改革改善在哪？」

根據台鐵內部通報，今下午14時25分左右，羅東站剪收票站員在車站大廳電梯剪票口，遭旅客出手掐脖子，出現挫傷，已向鐵路警察報案並赴醫院驗傷。「加害人為南澳男性遊民，欲搭乘沒有兩鐵的車次被本站剪收同仁阻擋，心生不滿與站員起口角後便出手攻擊。」

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台鐵產業工會表示，今年8月嘉義大林站員工遭毆打後，以手寫信方式向前交通部長與台鐵公司董事長杜微訴求職場安全改革，產工也提出「台鐵公司協調提高鐵路警察簽巡頻率與駐警人力、增聘保全在各等站確保車站維安、全面配發密錄器給運務人員」等3項訴求，而董事長杜微則回應將與鐵路警察及當地警察機關建立聯防機制，增加巡檢密度及見警率、修正「執行職務遭受不法侵害預防計畫」規定，並妥擬執行方案。

▲▼台鐵羅東站員工遭掐脖攻擊 。（圖／台鐵產業工會提供）

▲台鐵羅東站員工遭掐脖攻擊 。（圖／台鐵產業工會提供）

台鐵產工秘書長朱智宇指出，羅東站雖有鐵路警察派出所，但巡邏時間多為晚間，其他時段並未經常性有巡邏，且與大多數車站一樣未有聘僱保全，董事長所謂增加鐵警巡檢密度及見警率，以及修正不法侵害預防計畫等方式，從這次事件當中顯然毫無改善、毫無檢討，產工訴求自保蒐證用的密錄器也毫無進展，「產工要問杜微董事長，您承諾的職安改革改善在哪裡？」

產工要求，台鐵公司對於運務人員一再被毆打事件，具體提出各段增加鐵警巡檢密度及見警率方案以昭大眾，並實質承諾增聘保全、全面配發密錄器給運務人員，別再用書面計畫來敷衍員工。

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