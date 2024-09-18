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鏡新聞民調／66.3%民眾認柯文哲該辭黨主席　2代理人選支持度平手

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，《鏡新聞》今（18日）公布最新9月政經民調，針對「柯文哲是否應該辭去民眾黨主席或暫停民眾黨職務」調查，66.3%民眾認為應該、19%認為不應該；進一步分析，民眾黨支持者43.3%認為柯文哲應辭黨主席。另外調查「誰最適合擔任民眾黨代理主席」，黃國昌蔡壁如各22.5%，黃珊珊17.1%、 陳佩琪2.2%；而民眾黨支持者過半數53.8%，認為黃國昌最適合代理黨主席。

針對「柯文哲受到司法調查，是否應該辭去民眾黨主席或暫停民眾黨職務」，鏡新聞民調顯示，有66.3%民眾認為柯文哲應該辭黨主席或暫停民眾黨黨職，其中29.4%非常應該、36.9%應該，另有19%民眾認為不應該，其中，13.0%不應該、6.0%非常不應該。

▼鏡新聞九月政經民調「柯文哲受到司法調查，是否應該辭去民眾黨主席或暫停民眾黨職務」。（圖／鏡新聞提供）

▲▼鏡新聞九月政經民調。（圖／鏡新聞提供）

針對「柯文哲羈押禁見，誰最適合擔任民眾黨代理主席」，有22.5%民眾贊成由黃國昌、蔡壁如代理主席，兩人獲得相同的支持度，17.1%贊成黃珊珊代理黨主席，4.2%的贊成由陳智菡、2.2%的贊成由柯文哲的妻子陳佩琪代理黨主席，14.7%的民眾認為都不適合或不需要選代理黨主席，16.8%未表態。

▼鏡新聞九月政經民調「柯文哲羈押禁見，誰最適合擔任民眾黨代理主席」。（圖／鏡新聞提供）

▲▼鏡新聞九月政經民調。（圖／鏡新聞提供）

進一步交叉分析，民眾黨支持者當中又43.3%認為柯文哲應該辭去黨主席或暫停黨職；同時，過半數53.8%民眾黨支持者認為黃國昌是最適合代理黨主席、次為黃珊珊18.1%、蔡壁如12.2%。

另外，政黨支持度的部分，國民黨為20.9%；民進黨為37.4%；民眾黨為13.9%。其他政黨部分，時代力量5.0%，小歐盟為1.2%。比起上個月民進黨下降2.6%，國民黨下降0.3%，民眾黨下降了0.5%。

 ★未經判決確定，應視為無罪

▼鏡新聞九月政經民調「政黨傾向」。（圖／鏡新聞提供）

▲▼鏡新聞九月政經民調。（圖／鏡新聞提供）

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年9月14日至9月16日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機544人，共1,087份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/經費來源：鏡電視。

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