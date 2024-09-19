直擊／台灣大iPhone16開賣「頭香哥出現」　自備豪華露營組搶新色

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 16系列將於明日（20日）正式開賣，每年傳統「電信開賣會」也以各種方式刺激買氣，對此，台灣大哥大今年祭出「Tim哥美西旅行團」以及各種回饋，在18日晚間就準備「超豪華露營組」漏夜排隊想搶今年推出的特別色「沙漠色鈦金屬」，還大讚「這次台灣大選在松菸，旁邊就有廁所跟餐廳，對夜排的人來說非常方便」。

▼有民眾在18日就搭帳篷排隊，在台灣大松菸門市準備搶頭香購買iPhone16。（圖／台灣大哥大提供）



台灣大哥大今年選在「臺北文創旗艦門市」（松菸）舉辦首賣會，從台中騎車遠征台北的黃先生表示，自己在 18日下午就淋雨衝上台北，從晚上9點就開始夜排，各種戰備糧食已經準備好，更自備「露營躺椅、帳篷」等等，加上松菸超Chill氣氛，就宛如是來平地露營一樣，他也透露自己這次準備搶iPhone 16 Pro沙漠金（512G），將會申辦1,399的方案，而且這次因為在松菸，不管是想要廁所、吃飯甚至購物都超方便。

而第二名台北陳小姐也是早上8點就來排隊，本身就是資深果粉跟台灣大用戶，從iPhone 6S就餐使參加首購，目標也是鎖定沙漠色鈦金屬，而之所以選擇台灣大的原因就是回饋送得很好，甚至還有很多「現場加碼」的機會，自己非常期待相機按鈕的改動跟AI功能。

台灣大哥大將於20日（五））上午8點開賣iPhone 16系列新機，並於臺北文創門市舉辦「最i果粉 AI科技超一六」首賣會，當日申辦iPhone 16專案前20名果粉通通有獎，累計送出逾10萬元獎項，其中頭香民眾獨享3次抽獎機會，最大獎為價值超過4萬元Apple大禮包，包含AI全能智慧平板套裝、Apple Watch Series 10、AirPods第3代，另外還有價值29,880元的AI全能智慧平板套裝、價值13,500元Apple Watch Series 10、mo幣等眾多好禮。

此外，11月20日前申辦台灣大指定iPhone 16專案用戶，可抽9日「美西AI朝聖之旅」，共16組名額，1人中獎，2人同行。首賣會現場以美西矽谷Apple Park、好萊塢星光大道、舊金山金門大橋等重點行程，營造美西風格，台灣大總經理林之晨、個人用戶事業商務長林東閔連袂出席，並邀請Fubon Angels李雅英、慈妹、Jessy大秀《Go Stronger》應援舞，增添活力。