iPhone 16續航力曝「Pro Max能用11.5hrs」！PTT驚：有點威猛

▲iPhone 16系列開賣。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

iPhone 16 系列今（20）日開賣，許多人紛紛搶開箱，就有國外YouTuber做電池續航力測試，發現16 Pro 比 15 Pro 能多用一小時，16 Pro Max 更是比15 Pro Max 能多用兩小時，亮眼表現讓PTT鄉民直呼「這次有點威猛啊！」引發熱論。

有網友在PTT的iOS板上發起討論「iPhone 16 系列電池續航力測試」，分享YouTube頻道「The Tech Chap」的新片，主題是各種手機的電池測試，包括iPhone 16 Pro Max、16 Pro、16、15 Pro Max、15 Pro、15，還有三星、小米、OPPO等安卓機（測試手機皆為全新機）。

其中，iPhone系列表現如下：

15：可用8小時30分鐘

15 Pro：可用8小時11分鐘

15 Pro Max：可用9小時26分鐘

16：可用9小時11分鐘

16 Pro：可用9小時6分鐘

16 Pro Max：可用11小時29分鐘

結果令原PO直呼，「Pro Max 這次有點威猛啊！」其他網友也紛紛熱議，「電池加大有差啊！」、「第一名（16 Pro Max）硬是比其他安卓高出一截真猛」、「16PM = 15PM」。但也有網友指出，「電池有加大啊，也不算猛吧，合理狀況。」

還有許多人則是提到iOS 18表現真的不錯，「iOS 18續航改進很讚」、「iOS 18體感連11續航都變好了，真的猛」、「iOS 18太神了」、「15 Pro Max升到iOS 18續航和發熱都有很大的改善，手上有15系列的強烈推薦一定要升級。」