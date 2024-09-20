桃機11／3起分11天「關閉北跑道歲修66小時」　不影響營運

▲桃園機場預計11月進行北跑道歲修維修工程。（示意圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

今年3月桃園機場進行南跑道歲修，造成500航班大亂延誤，為避免類似情況再發生，桃機北跑道歲修規劃採分區、分時段進行，預計11月3日到23日單數日凌晨離峰時段進行，11天內關閉北跑道66小時施工，相關時段每小時離場航班不到30架，桃機強調對機場營運不會有影響。

為確保飛航安全、優化跑道，為即將到來的耶誕跨年與春節寒假疏運提供更好服務品質，機場公司規劃避開中秋和國慶等節日，將自11月3日至11月23日間的單數日凌晨時段，進行北跑道歲修維護作業。

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桃園機場公司副總經理孫宏彬表示，每年3月和11月為氣候允許且年度航班量較低期間，北跑道歲修預計11月3日到23日期間，利用單數日等11個工作日的凌晨0時30分到6時30分期間，關閉北跑道進場施工，針對北跑道著陸區跟鄰近快速出口滑行道等四大區域刨鋪，施工期間南跑道維持正常運作，不影響機場航班起降作業。

▲機場公司副總經理孫宏彬。（圖／記者李姿慧攝）

孫宏彬強調，此次北跑道歲修工程不會像今年3月南跑道歲修那麼複雜，主要是針對面層的預防性維護，雙跑道每小時離場量50架次、單跑道每小時低於30架次的航班數，因南跑道維持正常運作就可應付，預估對一般旅客不會有影響，即便有突發或延誤狀況，也已擬好應變機制可盡快恢復。

由於今年3月桃園機場進行南跑道大規模歲修，影響500航班延誤，孫宏彬強調，北跑道歲修計畫採對營運影響最小的施工方案，也召開多次協調說明會，邀請民航局、飛航服務總臺、航空公司代表聯席會、航空公司、地勤業者等作業相關單位參加，並沙盤推演，將不會對機場營運造成影響，對一般旅客來說會較無感。

▲桃機北跑道歲修採分區分時段進行，降低影響程度。（圖／桃機公司提供）

針對今年南北跑道歲修差異，桃機公司也說明，今年3月南跑歲修面積為900平方米，11月北跑歲修面積為1050平方米；3月南跑歲修封閉54小時，實際35小時完成，11月北跑歲修每單數日凌晨0030至0630，共66小時；施工深度方面，南跑歲修刨鋪面層加底層，深度約20公分，北跑歲修刨鋪深度6公分。

機場公司強調，北跑道歲修也會將施工資訊同步發布飛航公告，工程進行期間首重飛航安全，若遇特殊情況將立即停止施工，開放北跑道運作。