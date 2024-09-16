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桃機爆性騷！美籍教授找2女幫試鞋　「狂摸腳趾腳掌」下場曝

▲泡腳,身體,美容,保養。（圖／pexels）

▲美籍教授在桃園機場，假借請2名女子幫忙試鞋，趁機撫摸對方腳趾等私密部位。（示意圖／pexels）

記者吳佩蓁／桃園報導

一名63歲美國籍大學教授阿文（化名）去年在桃園機場性騷擾2名女子，他在第一航廈3樓出境層的商店，以試穿鞋子為由，請女子幫忙試鞋，再趁對方防備不及，伸手觸摸腳趾、腳掌、腳背，短短不到1小時，就以相同手法對2名女子性騷擾得逞。桃園地院審理，依違反性騷擾防治法，共2罪，應執行拘役50日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，阿文去年11月14日上午9點半，先在第一航廈3樓出境層的商店，假借請A女替他試穿鞋子，前前後後試穿了好幾次，阿文趁對方來不及抗拒之際，伸出鹹豬手撫摸A女的腳趾、腳掌、腳背等處；1小時候又到另1間商店，以同樣的方式對B女性騷擾得逞，事後2名女子報警處理，全案才曝光。

阿文在警詢雖坦承有觸摸2女的腳部，但他矢口否認性騷擾，辯稱「我認為腳部不是敏感部位，沒有意識到這樣的行為會讓人感到不舒服」。

法官審理認為，小腿及腳趾非我國一般正常禮儀下可任意撫摸碰觸的身體部位，甚至碰觸小腿及親吻腳趾的動作，在男女間親密行為中，被視為帶有性含意、性暗示的舉動，根據店內監視器畫面，認定阿文是假藉試鞋而故意碰觸2女的腳掌、腳背、腳趾等身體隱私部位，而滿足其私慾，依違反性騷擾防治法，共2罪，各處拘役30日，應執行拘役50日，得易科罰金，可上訴。

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