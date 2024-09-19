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機場搭計程車「16分鐘路程收1100元」！　T牌司機轟：垃圾白牌車

桃機坐計程車「16分鐘路程要1100元」　T牌司機怒批：垃圾白牌車

▲桃園機場乘白牌計程車16分鐘，竟被宰收1100元。（圖／翻攝自Dcard）

圖、文／CTWANT

機場搭排班計程車就對了！近日有民眾從桃園機場搭白牌計程車到高鐵桃園站，路程僅約16分鐘，竟被司機收了1100元，讓他氣炸拍下對方車牌，提醒其他人在機場千萬不要隨便亂搭車。貼文曝光也釣出其他計程車司機怒批：「這是垃圾白牌車，請不要說你搭的是計程車，跟我們沒關係。」

一名男網友17日在Dcard以「桃機計程車拉客坑錢」為題發文表示，他當天下飛機抵達桃園機場時，本來想說坐機捷到桃園高鐵站，結果下車後他跟朋友在旁邊站著訂高鐵票，就有1個計程車司機過來拉客，問說要不要坐車，「當下也有問價錢，他說按跳表計費，後來想說，應該最多也比一般計程車貴一點」，所以他們就上車了。

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原PO表示，桃園機場到桃園高鐵站一般路程16分鐘而已，計程車司機有按原路走，結果到的時候，竟說這趟要收1100元，「當下我們兩個也是挺傻眼的，有問他怎麼可能那麼貴，他就說我開Uber給你看，結果開最貴的那個。」

原PO感嘆，這不是缺那幾百塊的問題，主要是感覺問題，「一趟16分鐘路程也才沒多少，收到1100真的太誇張，說要跳錶也沒有，用呼嚨帶過價錢，有出國玩從桃機回來的，千萬不要隨便答應問要不要坐車的，超級拐氣…」

貼文曝光後引發網友熱議，「機場接送整個新北市區到桃機也才800至1100，就算跳錶1100也能從新店跳到機場了，機捷到機場1100太誇張了」、「白牌車可以檢舉ㄛ，罰很重」、「這是他的車？白牌欸，檢舉就完事了」、「在機場要搭計程車就去搭排班的好嗎」、「不論各國機場甚至是高鐵站，搭排班計程車就對了，不然坑錢又危險」、「建議報警，這種人簡直敗壞國家門面」、「這種的航警會趕，但晚上9點過後就撤哨了」、「跟他說好我付，但我會報警」、「這是垃圾白牌車，請不要說你搭的是計程車，跟我們沒關係。」

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