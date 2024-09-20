又有熱帶擾動「周日降雨高峰」　粉專示警：雷雨隨機打游擊

▲又有熱帶擾動發展，未來成颱機率低，但周日將帶來明顯降雨。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者李姿慧／台北報導

又有熱帶擾動發展，預估明天(21日)將抵達台灣附近，氣象粉專提醒，明天起全台灣變得非常容易下雨，周日和下周一將是降雨高峰期，未來幾日天氣非常不穩定，雷雨帶容易隨機發展、打游擊。氣象署則表示，該熱帶擾動發展成颱風機率低，周日將對台灣帶來明顯降雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於台灣東南方的熱帶擾動90W，日本氣象廳已經升格為熱帶低壓，從雲圖上可明顯看到低層環流中心，南側環流因為有西南季風支援，雨帶範圍相當廣泛。90W明天就會抵達台灣附近，至於是否成為颱風，看起來有點拚。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從明天開始，全台灣變得非常容易下雨，周日(22日)、下周一(23日)北方一股東北風南下，正好與西南風在台灣上空交會，加上低壓位於台灣周邊，容易激發旺盛對流，將是這波的降雨高峰期，中部、南部、台東下雨時間長且有強降雨訊號，北部、宜花則是斷斷續續的陣雨，午後有大雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，未來幾日天氣非常不穩定，雷雨帶容易隨機發展、打游擊，走到哪裡就會出現強降雨。

氣象署預報員黃恩鴻則表示，該熱帶擾動目前尚未生成熱帶性低氣壓，但環境條件不力發展，預估未來增強為颱風機率不高，未來將處大低壓帶移動到台灣附近，周日帶來明顯降雨。