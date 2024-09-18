天文大潮來襲！雲林箔子寮漁港防潮牆全面提升至海拔3米

▲雲林縣政府水利處為應對今日天文大潮，以及未來幾天更高的潮位，提前做好防洪工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府水利處為應對今（18）日天文大潮，以及未來幾天更高的潮位，提前做好防洪工作。根據箔子寮潮汐預報，明日中午11時39分的潮位預計將達到223公分，為2024天文大潮的最高點，20日中午12時24分的潮位可達221公分，21日的潮位也將高達210公分。此天文大潮同時受到台灣東側的熱低氣壓及北方葡萄桑颱風的影響，潮位異常升高。

為防止去年的海水倒灌情況重演，縣府已於9月初完工，將漁港防潮牆全面提升至海拔3公尺以上。目前，僅剩2處活動閘門仍在施工中，暫時使用防水檔板進行防護。然而，今日上午，縣府巡視人員發現有釣客移動防水檔板以便出入漁港進行釣魚活動，導致漲潮時海水入侵。

針對此情況，縣府已立即採取措施，除加強設置2道防水檔板外，亦安排專人巡視，防止再度發生防水設施被人為移動的情況。縣府也呼籲釣客及當地居民配合防洪措施，勿任意破壞防水設備，確保漁港及周邊地區的安全。

此外，今日縣府針對箔子寮漁港進行了全面檢視，發現有2處可能存在滲水的風險。為確保不在大潮期間發生積水或淹水，縣府已立即通知相關廠商，將於明日中午大潮來臨前，完成砂包加固防堵作業，以有效防止漁港進一步積淹水。