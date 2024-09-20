街頭鬥毆片假的！「等下這樣拍」露餡　2攝影3打架5屁孩慘了

▲5名男子自導自演拍攝鬥毆，並上傳到網路搏流量，被依違反社維法開罰。（圖／翻攝自黑豪家族，下同）

記者郭玗潔／台中報導

台中市大里區傳出3名男子因騎機車發生糾紛，竟在巷口鬥毆，打架過程被人拍下PO網，霧峰警方獲報後全面追查，竟發現是5名屁孩為了搏眼球自導自演，將林姓男子共5人依違反社會秩序維護法送辦。台中簡易庭審理，法官認為林男等人散布謠言，已足以影響公共之安寧，各處罰鍰3千元。

網傳一則影片，有3名男子於今年7月5日在大里區某路口發生行車糾紛，只見2輛機車倒地，3男互相毆打，後來1人落荒而逃，另2人繼續扭打鬥毆，過程全被拍下。

不料警方獲報並調閱民宅監視器追查，意外聽到鏡頭外有男子對話，討論「待會要從哪個角度拍」，追查發現現場一共5人，由林、黃姓男子負責拍攝，另黃、杜男子與許姓少年3人則擔任演員，假裝發生行車糾紛互相鬥毆，拍攝後將影片投稿至臉書社團「黑色豪門企業」搏流量。警方戳破戳破自導自演的謊言，循線傳喚5人到案說明，並移送偵辦。

台中簡易庭審理，法官認為5人未說明是創作影片，就將虛假內容發佈在網路上，導致民眾觀看影片後，誤以為真的發生行車糾紛導致鬥毆，引發恐慌，認林男等人散布謠言，已足以影響公共之安寧，審酌他們遭查獲後已所悔悟等情，各處罰鍰3千元。可抗告。