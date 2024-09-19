【廣編】遠百週年慶！台中大遠百保健器材滿就送iPhone16　遠百信義A13火炒K-pop

▲遠百精品品牌卡位，強勢吸睛不容錯過，週年慶檔期目標衝出6%成長。

圖、文／遠東百貨提供

百貨週年慶火力全開炸出旺盛購買力，全台遠東百貨9月19日由台中大遠百搶先加入戰局，精品品牌卡位撩動時尚慾望，遠百信義A13大打K-pop牌，強勢吸睛不容錯過。由於精品改裝、商品調整，加上高門檻消費回饋，遠百有信心全台遠百週年慶檔期能衝出6%成長的漂亮成績單。台中大遠百以「尋秘時尚島」為消費者指南各大品牌新品，包括彩妝香氛、男女服飾、休閒旅行等，結合全館超過800家品牌及11大銀行聯手祭出促銷優惠、品牌日活動及餐飲好食券鞏固主顧客，一起探索無限魅力的尋秘時尚島。

由韓國女子天團BLACKPINK推出的首款官方遊戲《BLACKPINK THE GAME》聯名面膜就在遠百信義A13週年慶！2024 由韓國大勢男團Seventeen金珉奎代言的Calvin Klein在網路上掀起討論在週年慶全新改裝登場，展現年輕與潮流接軌的風格魅力。

看準消費者對於化妝品的強大需求，台中大遠百週年慶推出首四日必搶明星商品，祭出上萬組獨家商品，集結各大品牌Estée Lauder、SKII、資生堂東京櫃、sisley、Lancôme、LA MER、Kiehl's及shu uemura等，聯合推出獨家回饋特惠組、指定商品下殺7折起；除享2,000元送200元外，霸氣回饋滿萬再加送200元、5萬元破天荒再送出700元，配合銀行活動高達20%以上回饋。年底尾牙採購需求，各式各樣家電用品全面促銷，居家必備的節能家電、一機多用家電、最新3C等，搭配全館滿千送百最划算。8、9樓單筆消費滿額還有機會兌換各項小家電，保健器材祭出當日單筆滿20萬元即贈最新款iPhone 16（128G）。

【全台遠百週年慶檔期】

台中大遠百9月19日(四)～10月8日(二)

遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百、遠百花蓮10月17日(四) ～11月5日(二)

遠百桃園10月24日(四) ～11月12日(二)

遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月31日(四) ～11月19日(二)

遠百板橋中山11月13日(三) ～12月2日(一)

遠百竹北11月14日(四) ～12月1日(日)