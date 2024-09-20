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iPhone 16 Plus／Pro開箱！數字系列超有感升級　相機控制還得習慣

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 16將在20日正式開賣，搶在上市前的最後一點時間，蘋果也開放媒體進行新機測試，將會以iPhone 16 PLUS（黑色）及iPhone Pro （原色鈦金屬）作為簡易開箱測試，礙於時間規範，會先以記者「第一時間體驗心得」作為分享，提供給正在觀望的讀者參考。

▼iPhone 16 Plus（黑色；右）及iPhone Pro （原色鈦金屬；左）為本次測試機型。（圖／記者蘇晟彥攝，下皆同）

▲▼ iPhone16 PLUS、iPhone 16 Pro、相機控制、動作按鈕 、配件。（圖／記者蘇晟彥攝）

眾所皆知，iPhone近年會分成數字系列（16、16 Plus）及Pro系列（16 Pro、16 Pro Max）兩個版本，今年16在螢幕尺寸部分都比往年「多出0.2吋」，因此今年Plus的螢幕尺寸來到6.7吋，成為歷代以來數字系列最大隻，但重量反倒比15Plus少了2g，僅有199g，整體拿在手上不會特別覺得重，但會意外覺得「大隻」，因此小手的民眾或許可以考慮6.3吋的16即可。

在16 Pro 上，是歷代將螢幕邊框縮到史上最窄，以Pro為例僅有1.2mm，相較於15來說少了0.3mm，因此在視覺上螢幕尺寸會更加加大，對於需要大量觀看影片、照片的消費者來說，視覺體驗真的滿棒，而在重量上則為199g，相比於15 Pro則重出12g的重量。

在外觀顏色上，由於沒有見證到「沙漠色鈦金屬」的本尊，因此在原色鈦金屬上，跟同事的15 Pro相比，顏色會感覺更亮了一些，但實際上沒有特別強烈的不同；反而在iPhone 16 Plus的黑色上，在今年推出的改以極為飽和的色調登場，一共有湛海藍、湖水綠、粉紅、白和黑色五種顏色，這次拿到的黑色真的完全「融為一體」，會有一種霧霧的黑色感，不是非常透亮的色調。

鏡頭方面，Pro系列仍然維持「三眼怪」的配置，而數字系列則更改為垂直排列，同樣都是搭載4800萬像素主鏡頭、1200萬像素超廣角鏡頭，而Pro系列則是多出1200萬畫素長焦鏡頭，同時支援4K／120fps杜比視界拍攝。

▼iPhone 16 Pro（右）的邊框僅有1.2mm，讓螢幕顯得更加巨大。

▲▼

▼這次的iPhone 16 （黑色）有一種霧霧的低調色感。

▲▼ iPhone16 PLUS、iPhone 16 Pro、相機控制、動作按鈕 、配件。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone 16 Pro、相機控制、動作按鈕 、配件。（圖／記者蘇晟彥攝）

在顏色、外觀聊完後，這次主要還有新增「動作按鈕」和「相機控制」（Camera Controll），這兩個按鈕，動作按鈕是原本僅在iPhone 15 Pro系列擁有的按鍵，這次下放到16的數字系列也有，因此大家對這個功能並不陌生，只要輕按一下，即可輕鬆取用多種功能，用戶可以客製自己習慣使用到的工具；而相機控制則是首次登場，也是在發表會中最強調、最受期待的功能。

相機控制是採用表層「藍寶石玻璃」，周圍在配上與機身相同的色系，因此不仔細看的話，會很容易忽略到這次新增的按鈕，而相機控制結合電容式、力道感測的技術，能夠透過輕點一下立刻開啟相機，接著透過稍微按壓的左右移動、按壓兩次等等，做出切換景深、拍照、調整焦距參數等等的動作，在調整時就會出現下方的感應區在相機控制鍵的附近，這樣的按鈕讓拍照能變得更加方便、快速。

在實際體驗時，一開始會有點難控制力道，但稍微熟悉過後，就會開始慢慢習慣，但確實在想要拍照的時候，不用再滑過很多頁面，輕點一下就可以隨拍，對於時刻想記錄生活瞬間的民眾非常便利。

▼相機控制鍵在機身的右側。

▲▼ iPhone16 PLUS、iPhone 16 Pro、相機控制、動作按鈕 、配件。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼在使用時會出現一個感應區，可以清楚知道調整的參數。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼透過相機控制鍵，要捕捉萌寵的精采瞬間變得更容易。

▲▼ iphone 實拍

其他還有許多功能，礙於時間較短只能等待過幾日詳細介紹，但在第一手的試玩心得下，會感覺這次數字系列可以成為這次關注的重心，如果是數字系列往上升級的果粉，應該會覺得各種性能、螢幕爽度上都有感升級，除了在拍影片的部分暫時沒有進行實測，不確定4K/120fps的震撼，但在其他方面兩個系列並沒有太大的差異，因此如果有換機打算的，會建議可以先觀望數字系列做參考。

但，在處理器部分應該全部果粉都在等年底的Apple Intelligence，到底A18跟A18 Pro在AI的差異會不會立刻出來、到底蘋果AI能不能透過iPhone16系列表現出比15更強大的差異，這部份真的只能靜待年底（中文版還得等到2025）才能知曉。

最後附上一些簡易透過兩隻手機拍攝的夜拍、光源充足的照片，提供給大家做參考！

▼iPhone 16 Plus。

▲▼ iphone 實拍

▲▼ iphone 實拍

▼iPhone 16 Plus夜拍。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼iPhone 16 Pro實拍。（狗模／Threads @lesliewu__）

▲▼

▼iPhone 16 Pro夜拍測試。

▲▼

▼iPhone 16規格表。

▲▼iPhone 16。（圖／記者許力方製）

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