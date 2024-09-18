7個月前才菜刀弒親未遂！嘉義男中秋又持斧頭「砍父頭部」遭羈押

▲嘉義劉男曾持刀弒父未遂遭起訴，中秋節又持斧頭砍傷父親，嘉義地檢署向法院聲押獲准。（圖／記者翁伊森攝）

文／中央社

嘉義縣劉姓男子今年2月被控持刀殺害父親未遂案件，嘉院審理中；劉男昨天中秋節因與父親爭吵，涉嫌持斧頭砍傷父親被逮捕、移送，嘉檢向嘉義地方法院聲押獲准。

嘉義縣警察局竹崎分局表示，45歲劉男於昨天、中秋節凌晨，因細故與一起住在梅山鄉三合院住家的父親發生口角，雙方爭吵聲引起鄰居關切，並聽到慘叫聲立即報警。

警方表示，轄區員警趕抵，發現劉男父親頭部有明顯撕裂傷，涉嫌持斧頭施暴的劉男自行反鎖在房間內，員警則持盾牌破門，並向劉男噴辣椒水壓制在地，帶回派出所，警方依違反保護令罪等罪嫌移送。

嘉義地檢署複訊後，依有反覆實施之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院今天表示，劉男涉及殺害直系血親尊親屬未遂罪、違反保護令罪等罪嫌重大，考量劉男與其父親同住一戶，即使交保、責付、限制住居，也無法避免雙方產生摩擦滋生事端，進而有相同或家庭暴力犯行之虞，因此裁定羈押。

檢警指出，劉男也曾於今年2月間在梅山鄉住處廚房內，因與父親發生口角爭執，劉男雙手各持1把長型尖刀及菜刀，朝父親頭部刺殺，造成臉部、右手及右食指都有撕裂傷。

檢警表示，劉男持利刃刺殺父親成傷，被移送且遭羈押，嘉檢於3月間偵結，依殺害尊親屬未遂罪嫌起訴。案件目前在嘉義地院審理中。

檢警指出，劉男於6月中旬被裁定交保，且不得對家人施暴、騷擾以及不得施用毒品；因劉男無固定處所，則回到梅山鄉老家，仍與父親住在一起，昨天因雙方爭吵，劉男涉嫌自房間內持斧頭對其父親施暴。