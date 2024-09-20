金阿波羅老董、女業務捲「奪命BB call」遭約談　2人涉案情形曝光

記者黃宥寧／台北報導

黎巴嫩發生大規模呼叫器集體爆炸案，遭點名台灣製造商金阿波羅公司隨時捲入風波，許清光董座強調「是收錢借牌授權予BAC公司製造」。士檢國安專組19日指揮調查局國安站搜索4處，約談證人許清光、BAC公司在台辦事處聯絡人吳玉蓁，複訊後均請回。目前案由仍「不詳」，尚待檢調持續追查，以釐清金阿波羅在此爆炸案中角色與責任為何。

黎巴嫩17日傳出「BB call」（型號 AP924）大規模爆炸，死亡人數增至12人、約2800名傷者，從殘骸上驚人發現台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo）規格貼紙，這也讓董事長許清光第一時間澄清「是收商標錢授權給BAC公司製造」，雙方約定售出1台呼叫器，將分潤15美元（約台幣478元）給金阿波羅，許也知悉呼叫器將運送至黎巴嫩。

▼金阿波羅公司董事長許清光因收錢授權貼標，無意捲入黎巴嫩大規模爆炸事件。（圖／記者黃宥寧攝）

由於這起呼叫器爆炸案涉及中東戰事，我方獲悉後不敢大意，士林地檢署火速剪報分案，由國安專組主任檢察官周姿君指揮調查局國安站偵辦，19日上午以證人身分請許清光、吳姓女業務Teresa前往國安站說明，並在2人同意下搜索4處，帶回相關文件。

19日晚間，吳女與許男先後抵士林地檢署，分別接受約1個半小時問訊，協助調查釐清，複訊後檢方仍依證人身份請回，案由為不詳。吳女離開地檢署時，面對媒體所有提問均保持沈默，而許清光則一改大方作風轉為低調說「謝謝大家，辛苦了早點回家」隨後走上愛妻開來的車離開。

據了解，檢調初步查出爆炸的BBcall本體與零組件，與金阿波羅公司無關，董事長許清光僅是授權生產商貼標賺授權金，其行為沒構成違法，也如同他受訪時不諱言坦承「有訂單不接嗎？」，想必任何一間公司都難以拒絕生意上門。