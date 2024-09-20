　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金阿波羅老董、女業務捲「奪命BB call」遭約談　2人涉案情形曝光

記者黃宥寧／台北報導

黎巴嫩發生大規模呼叫器集體爆炸案，遭點名台灣製造商金阿波羅公司隨時捲入風波，許清光董座強調「是收錢借牌授權予BAC公司製造」。士檢國安專組19日指揮調查局國安站搜索4處，約談證人許清光、BAC公司在台辦事處聯絡人吳玉蓁，複訊後均請回。目前案由仍「不詳」，尚待檢調持續追查，以釐清金阿波羅在此爆炸案中角色與責任為何。

黎巴嫩17日傳出「BB call」（型號 AP924）大規模爆炸，死亡人數增至12人、約2800名傷者，從殘骸上驚人發現台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo）規格貼紙，這也讓董事長許清光第一時間澄清「是收商標錢授權給BAC公司製造」，雙方約定售出1台呼叫器，將分潤15美元（約台幣478元）給金阿波羅，許也知悉呼叫器將運送至黎巴嫩。

▼金阿波羅公司董事長許清光因收錢授權貼標，無意捲入黎巴嫩大規模爆炸事件。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 許清光 。（圖／記者黃宥寧攝）

由於這起呼叫器爆炸案涉及中東戰事，我方獲悉後不敢大意，士林地檢署火速剪報分案，由國安專組主任檢察官周姿君指揮調查局國安站偵辦，19日上午以證人身分請許清光、吳姓女業務Teresa前往國安站說明，並在2人同意下搜索4處，帶回相關文件。

19日晚間，吳女與許男先後抵士林地檢署，分別接受約1個半小時問訊，協助調查釐清，複訊後檢方仍依證人身份請回，案由為不詳。吳女離開地檢署時，面對媒體所有提問均保持沈默，而許清光則一改大方作風轉為低調說「謝謝大家，辛苦了早點回家」隨後走上愛妻開來的車離開。

據了解，檢調初步查出爆炸的BBcall本體與零組件，與金阿波羅公司無關，董事長許清光僅是授權生產商貼標賺授權金，其行為沒構成違法，也如同他受訪時不諱言坦承「有訂單不接嗎？」，想必任何一間公司都難以拒絕生意上門。

ET快訊
五月天阿信深夜發聲：做不好儘量罵
手機警報大響！澎湖「墜機大量傷亡」民眾嚇壞　縣長道歉
黎巴嫩呼叫器爆炸案37死　BAC神秘女員工現身士檢
初期大多沒症狀！　糖尿病「愛找7種人」小心了
「全球最嚴限貸令」來了！專家點1類人最慘：首購也會被打到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金阿波羅老董、女業務捲「奪命BB call」遭約談　2人涉案情形曝光

台東翁「上山採藥骨折」失聯　消防員輪揹7小時下山

快訊／追BB Call爆炸真相！金阿波羅董座抵士林地檢署複訊

護土有功！臺高檢頒發「金環獎」　宣示政府嚴密守護國土打擊犯罪

手機警報大響！澎湖「墜機大量傷亡」民眾嚇壞　縣長道歉：是演習

快訊／黎巴嫩呼叫器爆炸案37死　BAC神秘女員工現身士檢

快訊／高雄「中古貨一條街」大火！透天3樓噴出烈焰　消防急救援

台中炸豪雨溪水暴漲 ！男釣客「受困沙洲」　消防15人吊掛搶救

快訊／警員涉賭擴大「桃檢全台拘提6人」　最高20萬元具保

懷疑路人偷東西高喊「怎沒結帳」　正義姐遭提告求償55萬

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

金阿波羅老董、女業務捲「奪命BB call」遭約談　2人涉案情形曝光

台東翁「上山採藥骨折」失聯　消防員輪揹7小時下山

快訊／追BB Call爆炸真相！金阿波羅董座抵士林地檢署複訊

護土有功！臺高檢頒發「金環獎」　宣示政府嚴密守護國土打擊犯罪

手機警報大響！澎湖「墜機大量傷亡」民眾嚇壞　縣長道歉：是演習

快訊／黎巴嫩呼叫器爆炸案37死　BAC神秘女員工現身士檢

快訊／高雄「中古貨一條街」大火！透天3樓噴出烈焰　消防急救援

台中炸豪雨溪水暴漲 ！男釣客「受困沙洲」　消防15人吊掛搶救

快訊／警員涉賭擴大「桃檢全台拘提6人」　最高20萬元具保

懷疑路人偷東西高喊「怎沒結帳」　正義姐遭提告求償55萬

吃飯「1習慣」恐增肥胖！醫示警「4危害」：口水很重要

金阿波羅老董、女業務捲「奪命BB call」遭約談　2人涉案情形曝光

練英文？陸妹飛機上搭訕老外　「狂聊100分鐘」沒中斷引抱怨

寵物餐廳老闆「外遇女員工租砲房」！闆娘宣布熄燈：與壞事一起結束

關愛流浪動物權益！　戴錫欽攜手毛小孩網站建構全天候服務

國土署：中央租金補貼「不設籍也能申請」

印度總理莫迪21日訪美參與2峰會　尚未確定會晤川普

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

員工爆「超商便當防腐劑＝20包泡麵」！專家打臉：添加物與保存無關

腸胃炎只能吃稀飯、吐司？營養師：甜食和炸物一定要避免

爆乳辣妹熱舞+舞獅團「恭喜返鄉」接麻吉出獄　法官不罰警要抗告

社會熱門新聞

澎湖「墜機大量傷亡」演習警報嚇民眾　縣長道歉

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

即／金阿波羅董座抵士林地檢署複訊

獨／83歲嬤癱倒命危　健身教練邊急救邊落淚

即／黎巴嫩呼叫器爆炸案37死　BAC神秘女員工現身士檢

即／高雄透天厝大火！3樓噴出烈焰濃煙狂竄

台南12小時2起「右轉死亡車禍」　2女騎士慘死

即／逢甲商圈旅社巨響！女房客墜樓當場死亡

宜蘭獨居婦成乾屍！日曆停在去年11月

LINE傳「3000／60分全」　他被判2個月

獨／OL驚見「自拍片已傳送」　控鼎泰豐主管侵隱私

即／警涉賭「桃檢全台拘提6人」最高20萬元具保

更多熱門

相關新聞

即／黎巴嫩呼叫器爆炸案37死　BAC神秘女員工現身士檢

即／黎巴嫩呼叫器爆炸案37死　BAC神秘女員工現身士檢

黎巴嫩真主黨呼叫器（BB call）集體爆炸，從殘骸上發現台灣製造商「金阿波羅」（Gold Apollo）規格貼紙。士林地檢署19日搜索4個地點，並以證人身分約談協助BAC在台辦事處的吳姓女子。晚間，吳女移送士檢複訊，但面對大批媒體提問均不發一語。

黎巴嫩爆炸案累積37死！以國防長疑默認黑手

黎巴嫩爆炸案累積37死！以國防長疑默認黑手

強力打擊環保黑幫！劉畊甫檢察官獲金環獎

強力打擊環保黑幫！劉畊甫檢察官獲金環獎

捲黎巴嫩呼叫器爆炸案　董座回金阿波羅取件畫面曝

捲黎巴嫩呼叫器爆炸案　董座回金阿波羅取件畫面曝

匈牙利？保加利亞？呼叫器爆炸來源成謎

匈牙利？保加利亞？呼叫器爆炸來源成謎

關鍵字：

士林地檢署國安黎巴嫩金阿波羅呼叫器BAC

讀者迴響

熱門新聞

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

澎湖「墜機大量傷亡」演習警報嚇民眾　縣長道歉

五月天中職演出卻惹怒球迷　阿信深夜發聲！

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

初期大多沒症狀！　糖尿病「愛找7種人」小心

「全球最嚴限貸令」來了！專家點1類人最慘

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

奎丁被要求講下流台詞　轟廠商物化女性：當我賣X的

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

更多

最夯影音

更多

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面