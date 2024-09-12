「華為非凡大師」開賣倒數8天！預約已爆　黃牛開36萬元坐等回收

▲華為「三摺疊手機」Mate XT亮相。（圖／路透社）



記者廖翊慈／綜合報導

華為三摺疊螢幕手機「Mate XT非凡大師」截至9月10日，在華為商城預售已達404萬人預約，近2萬元起售（人民幣，下同），號稱「華為史上最貴手機」，於20日早上10點08分正式開賣。有網友指出，在實體店門口，已有黃牛喊出8萬元（約台幣36.6萬元）回收新機。

據《新浪財經》報導，華為「Mate XT非凡大師」發表會當日，網傳，有相關通路商已經將華為三摺疊手機炒到了10萬、38萬，甚至65萬（約台幣45萬元、173萬元、297萬元）。

▲▼華為非凡大師推出兩色。（圖／翻攝自微博）

一名有預約購買的消費者表示，「現在外邊黃牛都喊到一台要8萬元回收，你想想一台手機差不多2萬元，8萬回收，你能搶到嗎？都搶不到！慢慢試唄，搶上了就用，有那麼多人能用得起嗎？都是買了再往外倒賣，現在已經形成這種風氣了，也沒辦法，一堆人非要湊這熱鬧。」

目前華為Mate XT非凡大師有線上及線下兩個頻道，可以參與搶購。華為Mate XT非凡大師已於7日12點08分開啟預約，當時儘管沒有公佈價格，消費者預約熱情不減。

華為實體店門市店員表示，「如果想要上手體驗，需要在線上預約，每人半小時在VIP室進行體驗，不過近期都預約額滿了。」許多在現場觀賞的消費者感嘆，「不能摸，只能望而興嘆！現在買手機就像買彩券一樣。」

▲▼基本款售價8.5萬元。（圖／翻攝微博）



至於華為Mate XT非凡大師何時能進行大批量線下售賣，相關工作人員指出，目前還沒有接到通知。

一名華為的粉絲認為，對消費者而言，是否購買「天價神機」取決於5個因素，第一，預算；第二，實際需求和使用場景，是否有翻開手機大螢幕的需求，如果只是為了追劇，ipad就可以；第三，是否有面子方面的考量；第四，需要考慮手機重量匹配的要求，華為Mate XT非凡大師肯定比華為MateX3或華為MateX5更重一些；第五，在手機合上展開時，消費者手指的長度是否操作方便。

報導指出，在華為的帶動下，三星、小米、傳音等公司，也考慮進入三摺疊手機市場。余承東也提到，三摺疊成本確實非常高，他們後續會持續迭代製程、提高良率降低成本。