　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「華為非凡大師」開賣倒數8天！預約已爆　黃牛開36萬元坐等回收

▲華為「三摺疊手機」Mate XT亮相。（圖／路透）

▲華為「三摺疊手機」Mate XT亮相。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

華為三摺疊螢幕手機「Mate XT非凡大師」截至9月10日，在華為商城預售已達404萬人預約，近2萬元起售（人民幣，下同），號稱「華為史上最貴手機」，於20日早上10點08分正式開賣。有網友指出，在實體店門口，已有黃牛喊出8萬元（約台幣36.6萬元）回收新機。

據《新浪財經》報導，華為「Mate XT非凡大師」發表會當日，網傳，有相關通路商已經將華為三摺疊手機炒到了10萬、38萬，甚至65萬（約台幣45萬元、173萬元、297萬元）。

▲▼華為非凡大師。（圖／翻攝自微博）

▲▼華為非凡大師推出兩色。（圖／翻攝自微博）

▲▼華為發表「三折疊手機」　基本款售價8.5萬元。（圖／翻攝微博）

一名有預約購買的消費者表示，「現在外邊黃牛都喊到一台要8萬元回收，你想想一台手機差不多2萬元，8萬回收，你能搶到嗎？都搶不到！慢慢試唄，搶上了就用，有那麼多人能用得起嗎？都是買了再往外倒賣，現在已經形成這種風氣了，也沒辦法，一堆人非要湊這熱鬧。」

目前華為Mate XT非凡大師有線上及線下兩個頻道，可以參與搶購。華為Mate XT非凡大師已於7日12點08分開啟預約，當時儘管沒有公佈價格，消費者預約熱情不減。

華為實體店門市店員表示，「如果想要上手體驗，需要在線上預約，每人半小時在VIP室進行體驗，不過近期都預約額滿了。」許多在現場觀賞的消費者感嘆，「不能摸，只能望而興嘆！現在買手機就像買彩券一樣。」

▲▼華為非凡大師。（圖／翻攝自微博）

▲▼基本款售價8.5萬元。（圖／翻攝微博）

▲▼華為發表「三折疊手機」　基本款售價8.5萬元。（圖／翻攝微博）

至於華為Mate XT非凡大師何時能進行大批量線下售賣，相關工作人員指出，目前還沒有接到通知。

一名華為的粉絲認為，對消費者而言，是否購買「天價神機」取決於5個因素，第一，預算；第二，實際需求和使用場景，是否有翻開手機大螢幕的需求，如果只是為了追劇，ipad就可以；第三，是否有面子方面的考量；第四，需要考慮手機重量匹配的要求，華為Mate XT非凡大師肯定比華為MateX3或華為MateX5更重一些；第五，在手機合上展開時，消費者手指的長度是否操作方便。

報導指出，在華為的帶動下，三星、小米、傳音等公司，也考慮進入三摺疊手機市場。余承東也提到，三摺疊成本確實非常高，他們後續會持續迭代製程、提高良率降低成本。

ET快訊
獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源
獨／陳佩琪現身！　自揭保險箱裝了些什麼
消防員「跪地灌水降溫照」爆紅！　本尊現身了
櫻花妹「無碼擠奶片」爆紅！網歪樓：兒子也很高興　它慘被BAN
包場慶生！要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆：壽星好
疑不只京華城！檢方2度傳喚林洲民　還要查魚果市場圖利案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「華為非凡大師」開賣倒數8天！預約已爆　黃牛開36萬元坐等回收

陸商務部長19日啟程赴歐盟　針對陸電動車反補貼案進行磋商

陸大爺壞1顆牙被「拔29顆」還改裝假牙　醫傻眼：瘦到脫相

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！拒付錢遭店家強留人怒報警

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索　「腹側鰭褶」是關鍵

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

河南上百名中學生食物中毒送醫　官方證實：仍有11人在院治療

2000人！東風本田大裁員　「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

北京香山論壇中美軍事互動受關注　美國防部派副助理部長率團參加

20歲女拒「外公索錢」後被勒死　妹妹崩潰：她的人生才剛開始

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

「華為非凡大師」開賣倒數8天！預約已爆　黃牛開36萬元坐等回收

陸商務部長19日啟程赴歐盟　針對陸電動車反補貼案進行磋商

陸大爺壞1顆牙被「拔29顆」還改裝假牙　醫傻眼：瘦到脫相

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！拒付錢遭店家強留人怒報警

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索　「腹側鰭褶」是關鍵

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

河南上百名中學生食物中毒送醫　官方證實：仍有11人在院治療

2000人！東風本田大裁員　「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

北京香山論壇中美軍事互動受關注　美國防部派副助理部長率團參加

20歲女拒「外公索錢」後被勒死　妹妹崩潰：她的人生才剛開始

獨／「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

廠商調薪　今年前7月實質總薪資年增1.72%創4年最大

獨／怨檢廉交代不可外傳卻登媒體　陳佩琪自揭保險箱裝了些什麼

福斯「全新7人座休旅」10／10亮相！2款油電動力、全球戰略車定位

駕駛忘拉手剎車！貨車衝路中　2騎士等紅燈閃不了...慘被擊落

中秋烤肉不怕胖！學會「這6招」助你月圓人不圓

德友人靠「4個字」分辨出台灣人！網認證笑了：完全抓到精髓

勵馨基金會攜亞洲專家參訪士檢　深化防治性別暴力司法外交

每人834元起！福隆、花蓮「4天3夜雙城遊」住和洋房含早餐

4所私立大學解散！教育部准了　清算剩餘財產

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

大陸熱門新聞

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

地鐵沒人讓座！「軍裝大媽」狂毆年輕男：明天起男人站著

騎車被撞收90元私了！騎士就醫才知顱內出血

2000人！東風本田大裁員 「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月遭家暴失明

20歲女拒絕「外公索錢」後被殺

橫店戲痴「龍套王」租屋處過世 生前最大夢想：成為影帝

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索 「腹側鰭褶」是關鍵

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！

陸男大街砍人！滷味店廚師拿大勺衝出救人

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

陸大爺壞1顆牙竟被「拔29顆牙」

陸客10月赴金門旅遊最後關鍵？　國台辦回應

「廈門踩線團」9/18赴金門？　陸委會回應

更多熱門

相關新聞

PS5 Pro光碟機賣到缺貨　網：黃牛囤貨

PS5 Pro光碟機賣到缺貨　網：黃牛囤貨

PS5 Pro 主機預計在 2024 年 11 月 7 日於 PlayStation 和指定零售商開賣，只不過要價台幣 24,280 元而且不含光碟機，還是讓不少玩家表示太貴了。而在消息公布後，目前許多電商購物平台包含索尼官方網站，光碟機都已經銷售一空。

富世達「漲跌劇烈」被盯上：7月賺1.29億元

富世達「漲跌劇烈」被盯上：7月賺1.29億元

用華為體驗機搶到周杰倫南京站門票 陸網友：專賣店訊號賊強

用華為體驗機搶到周杰倫南京站門票 陸網友：專賣店訊號賊強

華為摺疊神機預約量破400萬 二手平台黃牛轉手價炒至40萬

華為摺疊神機預約量破400萬 二手平台黃牛轉手價炒至40萬

華為史上最貴手機！陸網：長得像奏摺

華為史上最貴手機！陸網：長得像奏摺

關鍵字：

華為MateXT三摺疊手機黃牛非凡大師

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

KID妻懷二寶前「其實流產過」

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

更多

最夯影音

更多

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面