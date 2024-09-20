顧立雄：黎巴嫩BB Call爆炸案與台灣無關聯　勿再無端捲入

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

黎巴嫩真主黨成員呼叫器（BB Call）17日集體爆炸造成至少37人死亡、3000人受傷，該呼叫器被質疑是台灣公司金阿波羅產品。對此，國防部長顧立雄今（20日）受訪時表示，國防部跟各國都有軍事跟情報交流，都不會跟這案子有所悉或是涉入，不要再把台灣無端捲入這樣的事情。

黎巴嫩駐聯合國使節團致聯合國安全理事會信函指出，黎巴嫩當局初步調查，17日爆炸的呼叫器、18日爆炸的對講機，是在送達黎巴嫩之前被埋入炸藥，真主黨領導人納斯拉勒也在談話中指責，是以色列主導這起爆炸事件，此舉已經越過紅線，形同宣戰。

立院新會期今日開議，邀請行政院長卓榮泰率各部會首長至立院報告並備質詢，外交部長林佳龍、經濟部長郭智輝、國防部長顧立雄會前接受媒體聯訪，也回應黎巴嫩爆炸事件相關問題。

外交部長林佳龍表示，外交部除了發布新聞說明之外，也通電所有外館，一方面瞭解更多資訊，同時也加強安全。不論是國際媒體或業者都已對此事作說明，台灣並無出口這款呼叫器，台灣出口的呼叫器沒有爆炸的問題。

經濟部長郭智輝受訪時則提到，這款呼叫器都是低階IC、不大可能有爆炸的問題，台灣廠商近2年出口26萬套呼叫器從未爆炸，會爆炸的呼叫器非台灣生產，由於司法已介入調查，行政單位會完全配合。

國防部長顧立雄表示，國防部跟各國都有軍事跟情報交流，都不會跟這案子有所悉或是涉入，不要再把台灣無端捲入這樣的事情。至於國安人士指，發現多起來自境外認知作戰要連結此案件與台灣，顧回應，看到認知作戰操作痕跡，相關單位發現數據顯示，有這樣的狀況存在。