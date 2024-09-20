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恐嚇前女友付分手費遭拒...渣男偷不雅片狂PO　她嚇到休學

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

▲連姓被告恐嚇未遂被判刑1.6年，民事再判賠26萬。圖為苗栗地方法院外觀（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗一名連姓渣男不甘被分手，竟向前女友索討交往時期的花費遭拒後，竟出言恐嚇、盜取她臉書私密影片對外散播，被害人雖然未付錢，卻因此驚慌失措休學，整日惶惶不安。法官認連男雖然恐嚇未遂，但造成被害人精神上受有相當程度痛苦、屬情節重大，刑事部份判處1年6月徒刑，民事判賠26萬元。

法官調查，被告連男（28歲）跟被害女子（21歲、化名小美）自2020年9月至2022年2月交往，分手後數日以通訊軟體傳送「你要我殺你嗎？」恐嚇小美，致她心生畏懼。

法官調查，早在交往期間，連男得知她臉書的分身帳號及密碼，偷偷侵入她的臉書分身帳號，藉此跟小美臉書帳號相互聯絡，意外發現有她遭前任男友誘騙而自行拍攝的猥褻影片，連男私下複製影片不打緊，甚至傳送給小美的女同學觀看，女同學趕緊通知導師，小美和媽媽才得知此事。

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

連男緊接著再以持有小美自拍猥褻影像為由，多次透過臉書訊息聯絡，恐嚇小美媽媽須給付20萬元，才願刪除猥褻影像，致她心生畏懼報警未給錢。另外，連男更變本加厲，恐嚇小美給他10萬分手費，否則要將小美墮胎和自慰影像到處宣揚，但因小美媽媽已報警，恐嚇取財未遂。

檢警追查後，連男拒不到案被通緝，後來被查獲時，坦承分手後情緒控管失當，為要求小美返還交往期間花費及禮物，使用過激手段，為此深感後悔。但法官認為，此事造成被害人長期處於焦慮不安、痛苦恐懼中，更因畏懼被告散佈猥褻影像及墮胎一事給同學，不敢到校上課，只能辦理退學；小美媽媽心疼及擔憂而焦慮不已，身心俱疲。

法官認為，被告不法行為，使小美母女精神上受有相當程度之痛苦而屬情節重大，除了依恐嚇、洩露秘密等罪嫌判決1年6月有期徒刑，再判決須賠償小美20萬、小美媽媽6萬元。全案仍可上訴。

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