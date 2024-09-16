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「我要為民除害」賈永婕收恐嚇信！警透過Google帳戶追兇

▲賈永婕上任以來經常在臉書分享董事長日常。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕上任以來經常在臉書分享董事長日常。（圖／翻攝自賈永婕臉書，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市101大樓董事長賈永婕日前驚傳遭恐嚇！9月13日晚間101大樓法務人員持恐嚇訊息截圖到信義警分局三張犁派出所報案，據了解，歹徒透過電子郵件發送「憑甚麼賈永婕可以當上101大樓董座」、「我已經準備好了、要為民除害、伸張正義，準備殺掉賈永婕」「菜刀剪刀剃頭刀、殺死賈永婕伸張正義」，警方依恐嚇罪受理後，由於歹徒使用電子郵件寄發恐嚇簡訊，信義警分局偵查隊會同北市刑大偵八隊、科技偵查隊共組專案小組偵辦中。

▲賈永婕上任以來經常在臉書分享董事長日常。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

知名藝人賈永婕9月3日剛上任101董事長，成為101大樓有史以來首任明星董座，未料上任才10天就接獲恐嚇電郵，101大樓法務人員當晚持恐嚇簡訊截圖，向信義警分局報案，經調查發現歹徒使用Google公司的gmail帳戶寄發恐嚇訊息，揚言以「伸張正義」為由預謀殺害賈永婕，警方不排除是境外勢力或民眾惡作劇所為，加上電郵寄到101大樓的客服電郵信箱，警方將向Google公司調閱該郵件帳號的上網歷程，以釐清案情。


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