爆料大神開箱iPhone 16 Pro！賈伯斯47年傳統「蘋果貼紙沒了」

▲iPhone 16 Pro。(圖/路透)

記者鄺郁庭/綜合報導

蘋果iPhone 16系列在9月10日蘋果秋季發表會上亮相,近日開始出現不少開箱文。爆料大神「Majin Bu」就在X(原推特)上貼出開箱照,文中直呼,「這就是 iPhone 16 Pro 盒子裡的東西,我想有一天蘋果也會拿掉充電線,使其更薄、更環保。」

Majin Bu貼出照片,「這就是 iPhone 16 Pro 盒子裡的東西,我想有一天蘋果也會拿掉充電線,使其更薄、更環保。」只見16 Pro一樣採用環保包裝,紙質外殼加上封條,大範圍的減少塑膠垃圾的產生。打開盒子後,映入眼簾的就是手機本體,拿起手機後,下方則是充電線和SIM卡槽專用針。

This is what's inside the iPhone 16 Pro box, I imagine that one day Apple will also remove the cable to make it thinner and more eco-sustainable pic.twitter.com/Wwh1Nzd2UN