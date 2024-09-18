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爆料大神開箱iPhone 16 Pro！賈伯斯47年傳統「蘋果貼紙沒了」

▲▼ iPhone 16 Pro。（圖／路透）

▲iPhone 16 Pro。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果iPhone 16系列在9月10日蘋果秋季發表會上亮相，近日開始出現不少開箱文。爆料大神「Majin Bu」就在X（原推特）上貼出開箱照，文中直呼，「這就是 iPhone 16 Pro 盒子裡的東西，我想有一天蘋果也會拿掉充電線，使其更薄、更環保。」

Majin Bu貼出照片，「這就是 iPhone 16 Pro 盒子裡的東西，我想有一天蘋果也會拿掉充電線，使其更薄、更環保。」只見16 Pro一樣採用環保包裝，紙質外殼加上封條，大範圍的減少塑膠垃圾的產生。打開盒子後，映入眼簾的就是手機本體，拿起手機後，下方則是充電線和SIM卡槽專用針。

事實上，Apple官網列出的iPhone 16 Pro包裝盒內容就只有3樣，「搭載 iOS 18 的 iPhone、USB‑C 充電連接線（1 公尺）、說明文件」。至於官網列出的15 Pro盒裝內容物也是3樣，「iPhone 15 Pro、USB‑C 充電連接線（1 公尺）、說明文件」。

值得注意的是，翻出去年本站開箱15 Pro的資訊，相比之下會發現內容物有改變，因為手機拿起來後，說明文件和充電線分別放在上下兩個空間。其中，說明文件有用一個小紙殼裝著，裡面還有一張經典的蘋果貼紙，但16 Pro的紙盒中沒有多附貼紙了。

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

▲iPhone 15 Pro盒裝配件。（圖／記者陳俐穎攝）

不過，若是用戶想要貼紙的話，可以在Apple Store中購買iPhone 16時索取，不會主動附贈。據了解，創辦人賈伯斯（Steven Jobs）在1977年時，要行銷當時推出的電腦「蘋果二號（Apple II）」，想出了蘋果LOGO貼紙的點子，這個點子延續了47年。

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