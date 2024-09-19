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台東警方明海嘯警報發放演練　加強災害應變能力

▲20日舉行防空警報系統發布海嘯警報試放演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲20日舉行防空警報系統發布海嘯警報試放演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局配合行政院「113年國家防災日活動」，於20日舉行防空警報系統發布海嘯警報試放演練，藉以驗證台東縣各防空警報台發布海嘯警報之效率，及熟練突發海嘯災害之應對程序，並使民眾均能熟悉海嘯警報音符(發放警報時鳴5秒，停5秒，再鳴5秒，共15秒後，改以語音廣播疏散內容2次；另以一長聲90秒解除警報)，使警民充分掌握預警及提升警覺，在緊急突發狀況時，能迅速採取必要措施，減少生命及財產傷害。

台東縣警察局民管中心主任嚴志宏表示，鑑於過去921大地震及日本311大地震引發海嘯等災害經驗，行政院每年都舉辦「國家防災日活動」系列活動，而警察機關主要以運用防空警報系統發布海嘯警報試放配合進行，本次演練於20日上午10時開始，由全縣35臺防空警報器施放海嘯警報音符，於10時10分解除，為避免打擾民眾正常作息，本次試放不採取人車管制，請民眾切勿恐慌，警察局也會利用全球資訊網、臉書粉絲專頁、村(里)廣播等方式進行宣導周知，若有疑問亦可以致電各警察機關詢問。

警察局梁局長東山呼籲，日本311大地震所引發的海嘯災害殷鑑不遠，本縣位於環太平洋地震帶上，對於地震後可能引發的海嘯災害不可不慎，警察局每年都配合中央部會計畫，進行海嘯警報試放演練，驗收各防空警報台布海嘯警報之效率外，亦透過各式宣導，增強民眾對海嘯災害的警覺，並提升防災應變能力，期望能減少海嘯災害發生時所造成傷害。

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