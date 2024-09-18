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已卸任8年！大陸教育部原副部長杜玉波被查　今年8月還公開現身

▲陸教育部副部長杜玉波接受審查調查。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲陸教育部副部長杜玉波接受審查調查。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

中秋節假期後的首個工作日，大陸又有部級「老虎」落馬。中央紀委國家監委網站9月18日通報稱，大陸教育部原黨組副書記、副部長杜玉波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據《澎湃新聞》報導，現年69歲的杜玉波曾長期在大陸教育系統工作，擔任過北京理工大學黨委常務副書記、北京航空航天大學黨委書記、教育部副部長等職，於8年前從教育部崗位上卸任。

公開資料顯示，杜玉波，男，漢族，1955年9月生，河北晉州人，1975年6月入黨，1974年2月參加工作，中央黨校研究生院在職研究生班經濟管理專業畢業，研究生學歷，研究員。

1978年從北京工業學院畢業後，杜玉波留校工作，歷任北京工業學院飛行器工程系學生輔導員、團總支書記，學院團委副書記、書記等職。1988年，北京工業學院更名為北京理工大學，他先後擔任北京理工大學七系黨總支書記，校黨委組織部部長，校黨委常委、組織部部長等職，於1993年出任北京理工大學黨委副書記，三年後同時擔任副校長職務。

2001年，杜玉波獲任北京理工大學黨委常務副書記，次年升任北京航空航天大學黨委書記，明確為副部長級幹部。2010年，杜玉波履新教育部副部長、黨組副書記，至2016年卸任。

此外，杜玉波還曾擔任過全國人大常委會委員、教科文衛委員會副主任委員，中國高等教育學會會長等職。

此番通報被查前，杜玉波還曾於今年8月在2024年江西省高校黨委書記校長提高政治能力專題研討班上授課。

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