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美麗人生產後護理之家 「全方位貼心思維」　 照顧好媽咪寶寶

 
▲開啟人生美麗的第一章，美麗人生產後護理之家形象影片。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

圖、文／美麗人生產後護理之家提供

產後好好坐月子，是華人優良的習俗之一，但傳統在家坐月子的方式，或許對產婦而言不是那麼舒適，甚至有點折騰，因此現在很多人選擇到產後護理之家坐月子，甚至在確定懷孕之後，就得開始尋覓適合的產後護理之家，以免訂不到喜歡的月子中心。在尋找過程中，有非常多需要考量的地方，那麼美麗人生產後護理之家絕對是妳的首選。

▲▼美麗人生產後護理之家,產婦,坐月子,寶寶。（圖／美麗人生產後護理之家提供）

獨棟式如豪宅大樓般氣派外觀，說明了美麗人生的獨有氣勢，除了提供乾淨清潔、奢華舒適的居住空間，每個住房樓層都設有嬰兒室，媽媽與寶寶的距離更完美；還有專業的巡診醫師與護理團隊，為母親與寶寶的健康把關；此外，餐餐現煮現送的央廚月子餐、頂級SPA岩盤浴、專屬婦幼百貨、親子遊憩區，鄰近捷運站2～3分鐘，一房一車位，全方位的照顧思維，不論是產後的母嬰照護，或者親屬的需求都能滿足。

▲▼美麗人生產後護理之家,產婦,坐月子,寶寶。（圖／美麗人生產後護理之家提供）

▲▼美麗人生產後護理之家,產婦,坐月子,寶寶。（圖／美麗人生產後護理之家提供）

滿足所有坐月子的需求，媽媽寶寶都舒適
美麗人生共有97間房、三種房型，頂級房型擁有開放通透的視野，並配備頂級Queen Size名床，房內設有微波爐、淨水器、洗脫烘洗衣機；設有免治馬桶、乾溼分離衛浴設備、專屬的藥浴槽、五合一暖風機，充分滿足所有生產後的母親需求，能在這裡舒適、安心的坐月子；而每層樓都設有嬰兒室，以及寶寶獨立的即時影像系統，隨時都可以關注寶寶的狀態，讓爸媽放心零距離。

▲▼美麗人生產後護理之家,產婦,坐月子,寶寶。（圖／美麗人生產後護理之家提供）

除了高標準的住房設備、嬰兒室透明化的照護，更有嚴謹感染管控，24小時專業護理人員照料，與知名醫療院所合作，「每週兩次」小兒科醫師、一週一次婦產科醫師巡診，共同守護新生兒與母親的安全與健康。針對母嬰更精心規劃豐富的課程與講座，不論是親職教室、營養師講座、手作課程與產後瑜珈，都讓媽媽能在身體慢慢恢復的同時，也學習照顧新生兒，將自己調整至最佳狀態，輕鬆面對未來的育兒任務。

▲▼美麗人生產後護理之家,產婦,坐月子,寶寶。（圖／美麗人生產後護理之家提供）

獨棟複合式產後護理之家，給予入住家屬最貼心的全方位照顧
美麗人生是大台北地區少數獨棟複合式，並提供全方位服務的產後護理之家，針對母嬰的各項頂級服務，也照顧到其他親友的需求，一房一車位之外，這裡還有專屬婦幼百貨、親子遊憩區、美髮室、SPA舒壓館，除了重視媽媽身心照顧需求外，爸爸也能預約體驗，不論是媽咪、寶寶、爸爸或大寶的需求，都能得到滿足。

▲▼美麗人生產後護理之家,產婦,坐月子,寶寶。（圖／美麗人生產後護理之家提供）

業者特別規劃明亮雅緻、空間寬敞且環境舒適的空中花園，這裡不僅是理想的會客交誼場所，更體現了高品質生活與品味；媽咪們能在此與親友享受精緻的下午茶點，共度輕鬆舒適的午後時光，同時確保住房的隱私不被干擾，全方位照顧到媽媽所有需求，提供無微不至的呵護，讓每位媽媽在坐月子期間都能身心舒適，愉悅渡過這段美麗的時光。

▲▼美麗人生產後護理之家,產婦,坐月子,寶寶。（圖／美麗人生產後護理之家提供）

好消息！美麗人生一起99週年抽獎活動～開跑了！
自2024/9/18～11/18，只要參加活動，都有機會獲得各式各樣的精美好禮！

活動辦法：
1. 追蹤「美麗人生產後護理之家」臉書粉絲專頁 +按讚分享並 TAG兩位好友+公開分享
2. 參觀即刻簽約（不限房型、天數、優惠價格），即可抽好禮

抽獎品項：
1. 頂級房型7天x1名
2. Iphone16 128Gx1名
3. 奇哥代理Joie品牌推車提籃x1名
4. 媽咪ㄋㄟㄋㄟ保養課程二堂x3名
5. 美妝婦幼館百貨提貨券3,000元x5
6. 空中花園精緻下午茶乙份x10名

中獎公告：2024/12/8
‧活動獎品不得兌換現金或更換。
‧活動獎品#限自取並拍照留存，若無法配合者視同棄權。
‧如中獎者逾期（自通知日起30日內）未領取獎品視同棄權，將不另行通知。
‧中獎者需攜帶合約並截圖fb當天分享tag的畫面。
‧領取獎品需先付獎項金額，入住後於尾款扣除。
‧若有終止或異動合約，視同放棄資格。
‧美麗人生產後護理之家保有修改、變更或暫停此活動及獎項之權利，並保有活動解釋權。

館內媽媽專屬獎勵：
追蹤「美麗人生產後護理之家」臉書粉絲專頁 +按讚分享並 TAG兩位好友+公開分享
贈送品項：限量150罐，贈送任一種（沐浴露/屁屁膏/乳液）獎品

關注美麗人生產後護理之家:
官網：www.merry-life.com.tw
FB：www.facebook.com/lovemerrylife
ig：merrylife_since2015

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美麗人生產後護理之家產婦坐月子寶寶

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