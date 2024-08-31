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新手媽NG行為罹患「媽媽手」抱娃超沒力　1條橡皮筋可預防

▲▼新手媽NG行為罹患「媽媽手」！抱小孩痛爆　醫教用1條橡皮筋預防。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲新手媽NG行為罹患「媽媽手」！抱小孩痛爆。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

32歲高小姐從事律師助理工作，今年五月喜迎第一胎寶寶，自從孩子出生後，經常感到右手腕及拇指基部疼痛，連擰毛巾、托餐碗盤都牽制受限，尤其在抱孩子和餵奶時疼痛更加明顯，因而來到門診求治，確診為「媽媽手」肌腱炎。醫師提醒，預防甚於治療，平時可用「一條橡皮筋」多加運動伸展，以強化手部肌肉。

收治病患的阮綜合醫院骨科醫師曾祥睿說，孕產婦因懷孕末期荷爾蒙的改變，會導致液體積聚，尤其在手腕及手部，導致腱鞘及滑囊水腫甚至發炎。病患高小姐坐月子期間，除了抱小嬰兒時手腕過度彎曲、大拇指過度外展等姿勢外，她也常半躺床上以單手握手機併以拇指滑手機，經理學檢查後確診為「媽媽手」肌腱炎。

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甚至在然而在局部注射類固醇藥物、配合復健運動及使用肌腱護具等保守治療方式都無效後，施以局部麻醉手術及微創傷口治療方式，釋放壓迫拇指肌腱的狹窄的腱鞘，同時運用防沾黏塗料，以降低術後肌腱與周圍組織沾黏風險並快速痊癒。高小姐術後疼痛感即明顯減輕，手腕功能恢復正常。

▲▼新手媽NG行為罹患「媽媽手」！抱小孩痛爆　醫教用1條橡皮筋預防。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲阮綜合醫院骨科醫師曾祥睿。（圖／記者賴文萱翻攝）

曾祥睿醫師解釋，「媽媽手」是狹窄性肌腱滑膜炎(De Quervain's tenosynovitis)，由於手腕和拇指頻繁的不當使用，導致腱鞘發炎與狹窄，使肌腱在活動時卡住或摩擦，從而造成疼痛。

患者的大拇指近手腕處出現持續疼痛及腫脹，甚至無法使力。一旦發生粘黏，則有緊繃感，大拇指活動時會因此「卡住」，拇指側手腕處甚至可觸摸到凸起腫脹且疼痛的腫塊，當握拳、扭動手腕或舉起物品時更明顯。

據統計此症女性發生率是男性6倍，常見於需要反覆使用手腕和拇指的動作或職業。例如抱嬰幼兒、洗衣服、扭毛巾等，工作中需要長時間重覆使用拇指施力者，例如打字員、單手端托餐盤的服務生、慣用單手拇指滑手機者。

他進一步指出，「媽媽手」藉由改變動作及復健等自然修復有可能好轉，但也有可能變成只要大拇指一用力就會痠痛或無力的慢性發炎。因此若保守治療效果不佳，建議以手術方式治療。手術在門診局部麻醉後即可施行，前後約20分鐘左右，創口小，感染風險低，無須住院，術後一周即恢復手腕功能，照常生活工作。

▲▼新手媽NG行為罹患「媽媽手」！抱小孩痛爆　醫教用1條橡皮筋預防。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲新手媽NG行為罹患「媽媽手」，醫教用1條橡皮筋預防。（圖／記者賴文萱翻攝）

醫師建議，預防勝於治療，避免罹患「媽媽手」平常可做運動來伸展、強化手部肌肉。

1. 大拇指牽拉運動：將大拇指握在拳頭裡，拳眼朝上，將拳頭向下，直到手腕感到緊繃，維持10秒鐘後放鬆，動作重複10次為一回，每日做3回。

2.大拇指阻力運動：橡皮筋套在拇指和其他手指上，拇指慢慢張開以感到橡皮圈的張力，盡可能撐到最大後維持10秒鐘，接著放鬆休息，動作重複10次為一回，每日做3回。

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