　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

▲▼京華城改建案 京華廣場 建案 容積率 圖利 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲京華城改建案工地現況。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲身陷京華城案，目前仍被羈押禁見中。台北市議員許淑華18日揭露柯市府與協議書放水關鍵，京華城可於取得「使用執照後2年內」，以綠建築、耐震等標章取回保證金；她直言，這形同給威京集團一個「後路」，可以先把整個商辦蓋到完工，再來處理履約的問題。

針對爭議不斷的京華城案，許淑華指出，時任市長的柯文哲獨創「準用」都更獎勵，讓京華城享受各種不屬於它的獎勵項目。把協議書攤開一看，可以發現各個細項規定、時限、回饋都相當寬鬆，甚至允許「先蓋完再履約」。

許淑華直言，這不只再次證明本案打從一開始就適法性不足，也顯示出柯文哲為了護航財團，連程序、公文都這麼放水，「大家光看協議書可能不知道，其實這些指標，是等京華城蓋完後才需要履約」。

許淑華說，按照協議書，京華城可於取得「使用執照後2年內」，以綠建築、耐震等標章取回保證金。也就是說柯文哲替威京集團留了一個「後路」，可以先把整個商辦蓋到完工，再來處理履約的問題。

「等『百億容積獲利』蓋成實際建築物後，許多責任與產權問題都會變得更複雜。」許淑華說，到時候台北市政府無論想要求拆除，或者追討容積、要求回饋、追討不法所得，都會變得難以執行，「更不用說當下京華城的司法調查爭議，早對台北市造成巨大公共損失」。

許淑華表示，這就是柯文哲留下來的「不能說的秘密」，一份對財團無限體貼的契約，一個對市政傷害巨大的爛攤子。

▲▼柯市府與京華城協議書藏貓膩，綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約。（圖／取自許淑華臉書）

▲柯市府與京華城協議書藏貓膩，綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約。（圖／取自許淑華臉書）

ET快訊
快訊／23:09規模5.1「極淺層地震」
百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！
黎巴嫩「對講機再爆炸」　呼叫器案喪禮一聲巨響3死10傷
石班瑜病逝　驚人身世曝光
不是搥胸、用力咳嗽！醫師教心肌梗塞「1招自救」
快訊／製造爆炸BB Call？　BAC正式否認
快訊／iPhone 16 Pro首開箱來了！　科技達人曝心得
紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上
砂石車左轉「沒看到」　女慘遭輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸取消34項台灣農產品免稅　陸委會：依賴中共「善意」隨時被取消

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

許姓兄弟蒐集國軍機密「8阿兵哥涉案」　國防部：已偵破共諜

快訊／陸委會證實台塑高階人員在陸「被邊控」！若家屬需要將協處

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

幕後／台灣商製造爆炸BB call？網路湧大量異常操作　國安情資曝

中國暴紅零食「蠟瓶糖」流竄台灣　她揭食安風險：有高致癌物質

美國給台過期彈藥發霉背心　賴士葆轟：台灣有如此不堪嗎？

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐已定型

「英美戰略對話」指台海穩定不可或缺　賴清德：民主是最強大的力量

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

金東旭婚後復出熱跳TWICE經典　《首爾破笑組》笑點密集超療癒

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

阿公生氣不給孫女撒嬌 不敵親嘴攻勢下秒和好

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

駕駛禮讓大車匯入車道　獲對方比讚招手感謝❤

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

陸取消34項台灣農產品免稅　陸委會：依賴中共「善意」隨時被取消

柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

許姓兄弟蒐集國軍機密「8阿兵哥涉案」　國防部：已偵破共諜

快訊／陸委會證實台塑高階人員在陸「被邊控」！若家屬需要將協處

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

幕後／台灣商製造爆炸BB call？網路湧大量異常操作　國安情資曝

中國暴紅零食「蠟瓶糖」流竄台灣　她揭食安風險：有高致癌物質

美國給台過期彈藥發霉背心　賴士葆轟：台灣有如此不堪嗎？

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐已定型

「英美戰略對話」指台海穩定不可或缺　賴清德：民主是最強大的力量

體現「綠建築」先驅精神　中原大學逾40年張靜愚紀念圖書館獲獎

2024桃園地景藝術節《龜吉拉》帶路！　憲光二村被看見

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

快訊／白珮茹涉詐助理費　複訊後60萬元交保

柯震東宣布增肥「減少跟大家拍照」！　發聲吐無奈：我也不想

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

快訊／23:09台灣東部海域規模5.1「極淺層地震」　最大震度2級

滅火器日本開唱「大咖日星專程送禮」　楊大正感動：日台友好的威力

陸取消34項台灣農產品免稅　陸委會：依賴中共「善意」隨時被取消

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

政治熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

快訊／民進黨女議員罹癌今晨病逝　享年47歲

快訊／許家蓓罹子宮內膜癌今凌晨病逝

北市松信議員剩6席　不補選不遞補原因曝光

快訊／五連霸新北議員遭搜索　國民黨團籲司法勿枉勿縱

不願扛責！他抖出柯文哲「限期11天」內幕

殲-20已飛進台灣？　中共最愛退將名嘴：軍方不公布？還沒看到？

陸委會證實台塑高階人員在陸被邊控

快訊／議員許家蓓癌逝　蔣萬安哀悼「青春年華不敵病魔是台北損失」

9縣市未交分區圖　20綠委齊籲政院暫緩《國土計畫法》

快訊／議員許家蓓癌逝享年48歲　民進黨回應了　

被總統耽誤的「點主官」！賴清德全程不看稿　禮儀師大讚架勢專業

民眾黨支持度只掉1.8%！林濁水曝生力軍加入

許姓兄弟蒐集國軍機密「8阿兵哥涉案」　國防部：已偵破共諜

更多熱門

相關新聞

議員批「先上車後補票」　鼎越開發：協議書生效後12日才拿照

議員批「先上車後補票」　鼎越開發：協議書生效後12日才拿照

「京華城」案再爆爭議，議員批柯市府「服務到位」，先給建照才簽協議書，先上車再補票。今日威京發聲明回應，強調協議書生效日期為2022年10月6日，之後18日北市府才核發建照，而議員質疑的協議書封面、最後一頁標示「2022年11月6日」北市府已說明是日期誤植。

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐定型

柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐定型

京華城建照疑先上車後補票　北市這樣說

京華城建照疑先上車後補票　北市這樣說

藍白不甩「2758號決議不涉台」掉頭就走　綠批：坐實「中國附隨組織」

藍白不甩「2758號決議不涉台」掉頭就走　綠批：坐實「中國附隨組織」

柯文哲案遭受迫害？　黃暐瀚3面向分析：讓政治歸政治、司法歸司法

柯文哲案遭受迫害？　黃暐瀚3面向分析：讓政治歸政治、司法歸司法

關鍵字：

民眾黨柯文哲京華城

讀者迴響

熱門新聞

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」

賣場推車「秒變中秋烤肉架」！家樂福13字回應了

柯黑名嘴「暴走摔手板」：這不要講！　主持人：妳發什麼脾氣

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

小米粽內餡曝！粽葉包裹滿滿「蝸牛肉」

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

即／闖平交道遭區間車撞飛　男頭變形腦漿溢出亡

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

金東旭婚後復出熱跳TWICE經典　《首爾破笑組》笑點密集超療癒

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面