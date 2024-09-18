柯市府京華城協議書藏貓膩　綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約

▲京華城改建案工地現況。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲身陷京華城案，目前仍被羈押禁見中。台北市議員許淑華18日揭露柯市府與協議書放水關鍵，京華城可於取得「使用執照後2年內」，以綠建築、耐震等標章取回保證金；她直言，這形同給威京集團一個「後路」，可以先把整個商辦蓋到完工，再來處理履約的問題。

針對爭議不斷的京華城案，許淑華指出，時任市長的柯文哲獨創「準用」都更獎勵，讓京華城享受各種不屬於它的獎勵項目。把協議書攤開一看，可以發現各個細項規定、時限、回饋都相當寬鬆，甚至允許「先蓋完再履約」。

許淑華直言，這不只再次證明本案打從一開始就適法性不足，也顯示出柯文哲為了護航財團，連程序、公文都這麼放水，「大家光看協議書可能不知道，其實這些指標，是等京華城蓋完後才需要履約」。

許淑華說，按照協議書，京華城可於取得「使用執照後2年內」，以綠建築、耐震等標章取回保證金。也就是說柯文哲替威京集團留了一個「後路」，可以先把整個商辦蓋到完工，再來處理履約的問題。

「等『百億容積獲利』蓋成實際建築物後，許多責任與產權問題都會變得更複雜。」許淑華說，到時候台北市政府無論想要求拆除，或者追討容積、要求回饋、追討不法所得，都會變得難以執行，「更不用說當下京華城的司法調查爭議，早對台北市造成巨大公共損失」。

許淑華表示，這就是柯文哲留下來的「不能說的秘密」，一份對財團無限體貼的契約，一個對市政傷害巨大的爛攤子。

▲柯市府與京華城協議書藏貓膩，綠建築、耐震標章竟可先蓋完再履約。（圖／取自許淑華臉書）