柯文哲案最新聲量曝光　TPOC評白營用盡招數聲援：輿情看法恐已定型

▲北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押已14天。對此，台灣議題研究中心（TPOC）18日分析「柯文哲網路聲量及好感度」，儘管民眾黨大力聲援，但相關議題網路聲量持續走低，從單日總聲量突破20萬則，到本周落在2.8萬則，跌幅驚人，至於好感度，民眾黨似乎招數用盡，但柯文哲好感度仍維持0.6以下，顯示網路輿情看法恐已定型，無法有所突破。TPOC認為，恐怕得儘快調整論述基調，用更有效的方式贏得認同，否則，對未來政黨發展，甚至柯文哲個人政治前途，沒什麼幫助。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫分析「民眾黨網路聲量」，結果發現，民眾黨9月5日至今的網路能見度可說「開高走低」，從起初單日曾超過19.7萬則驚人討論度，連日下滑至平均每天僅3.6萬則左右。

儘管民眾黨預計組織多場線下活動，前進各縣市開客廳會、街頭宣講，然而活動當日網路聲量，無論是8日台北場、13日新北場、14日嘉義場等日，皆持續走下坡，無法將線下活動能量轉換為線上士氣。

TPOC指出，值得注意的是，在近日熱門話題中，民眾黨似乎連輿論走向的「發球權」都被搶走，議題持續被綠營爆料主導，或者環繞花邊新聞上，聲勢毫無起色。例如12日陳佩琪接受3家媒體專訪，公布自家金流自清，但13日超過5.8萬則討論中，卻聚焦在「為什麼限定特定3家媒體」，而不是同情陳佩琪、被她的說法說服。

另外，14日民進黨台北市議員洪健益發出「不自殺聲明」，爆料蔡璧如疑涉京華城案，進一步吸引輿論關注，單日民眾黨相關議題聲量來到3.9萬多則。而15日關注焦點再度轉向，聚焦國民黨台北市議員鍾小平與民眾黨「美女博士」曾妍潔的花邊新聞，單日總聲量約3.5萬多則。16日北檢密約談三立等媒體記者，並指偵辦團隊無洩密，引發關注，單日總聲量超過3.3萬則。

▼TPOC分析「柯文哲案民眾黨網路聲量」。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供，點圖放大）

針對「柯文哲的網路聲量及好感度」，TPOC指出，儘管民眾黨大力聲援，但柯文哲相關議題網路聲量卻持續走低，從原本單日總聲量能突破20萬則，到本周落於低檔，在2.8萬則左右徘徊，跌幅驚人。

至於好感度方面，民眾黨支持者在柯文哲遭羈押當天，聚集在土城看守所，為柯文哲集氣，並透過社群平台號召相挺，使柯文哲在9月4日、9月5日好感度達到0.63、0.68的高峰，但隨著時間流逝，民眾黨頻開記者會、猛批司法淪民進黨打手、陳佩琪公布家中1628萬金流來源、中秋節當天到看守所靜坐，民眾黨似乎招數用盡，但柯文哲好感度仍持續維持0.6以下，無向上動力，顯示網路輿情風向對柯案的看法恐已經定型，無法有所突破。

▼TPOC分析「柯文哲網路聲量與好感度」。（圖／台灣議題研究中心TPOC提供，點圖放大）

最後，TPOC總結，根據民調機構調查，面對近期柯文哲案風波，將近5成5民眾不認同柯案是賴清德政府的政治迫害，且有4成民眾認為柯文哲有獲得法院公平審理。而網路輿情數據調查結果再次驗證：即便民眾黨一再主攻司法不公、民進黨新黨國體制政治迫害，仍難以獲得多數民意認同，在能見度上更隱隱有下滑趨勢，聲勢沒有起色。

民眾黨恐怕得儘快調整論述基調，或者改變情緒動員戰術，用更加有效率的溝通方式嘗試贏得認同，否則，花費有限資源展開全台開講，恐怕也只淪為地方練習組織動員、或讓少數人累積個人聲量的舞台，對未來的整體政黨發展，甚至柯文哲個人政治前途來說，沒什麼幫助。

▼民眾黨日前發起【集結！為台灣的司法正義站出來！】宣講活動。（圖／記者周宸亘攝）