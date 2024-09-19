飛機才剛起飛！艙門半空突「爆開噴飛」　掉落民宅畫面曝

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New photos show door from plane fell in Myrtle Beach yard



Wendy Hodges



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記者葉睿涵／綜合報導

美國南卡羅來納州一架小型飛機17日在起飛後不久後，就因為艙門脫落緊急迫降，所幸機上的乘客與機長無人受傷，飛機掉落的艙門也沒有砸到附近居民。

綜合外媒報導，當地17日下午2時53分，這架Diamond DA40單引擎飛機載著一名機長和一名乘客，從默特爾灘國際機場起飛。豈料，短短數分鐘後，飛機艙門卻突然鬆脫，墜入當地住宅區一座空屋的院子裡。

隨後，機長宣布全機進入緊急狀態，並迅速掉頭返航。最後，班機在下午3時01分安全降落。報導稱，出事航班的號碼與當地LIFT飛行學校的航班資訊相符，但當局暫時還未透露更多細節。

當地居民霍奇斯（Wendy Hodges）表示，事發當時她正準備離開家外出，不料有人卻告訴她有飛機零件掉在了這個區域，隨後她在鄰居的院子裡發現了這扇脫落的艙門，但幸運的是，這起意外並沒有造成任何人員傷亡。