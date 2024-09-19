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製造爆炸BB Call廠商「唯一員工」　美女CEO身分曝光

匈牙利BAC是1人空殼公司？竟拿A4白紙當招牌　美女CEO身分曝光超可疑！

▲BAC諮詢有限公司（BAC Consulting KFT）首席執行官巴索尼-阿爾西迪亞科諾。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

黎巴嫩和敘利亞境內真主黨武裝份子持有的數千部Gold Apollo AR924呼叫器（BB.Call），在17日下午驚傳集體爆炸，24小時後，黎巴嫩各地又發生第2波爆炸事件，包括真主黨使用的ICOM IC-V82對講機、智慧型手機等裝置發生爆炸，2起事件目前共造成28人死亡、3000多人受傷。對此，台灣金阿波羅（Gold Apollo）集團18日澄清，其呼叫器是由其匈牙利合作夥伴BAC諮詢有限公司（BAC Consulting KFT）生產後，再貼上金阿波羅授權的商標銷售的；然而BAC公司的女首席執行官（CEO）卻稱自己只是中間人，不會製造呼叫器，且法律文件顯示，她似乎是該間公司的唯一員工，因此BAC恐怕只是空殼公司。

綜合《每日電訊報》、《國際財經時報》的報導，真主黨眾多成員攜帶的Gold Apollo AR-924呼叫器於17日下午15:30左右發生爆炸，目前至少造成12人死亡、2750人受傷。事後，台灣金阿波羅公司在爆炸事件後發布聲明指出，該型號呼叫器由BAC諮詢有限公司生產、製造，並由金阿波羅授權商標進行銷售。初步懷疑這批呼叫器可能在運輸過程中遭到改裝。

對此，美國媒體NBC News聯繫採訪了BAC公司40多歲的女首席執行官巴索尼-阿爾西迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）時，對方卻聲稱：「我不會生產呼叫器，我只是中間人，我認為你搞錯了。」

報導分析，巴索尼-阿爾西迪亞科諾曾在英國各地的大學攻讀了13年的學業，包括在倫敦大學東方和非洲研究學院（SOAS）獲得了永續發展學位，且擁有倫敦政治經濟學院（LSE）等機構頒發的一系列證書，目前住在倫敦西北部的內城區福音橡樹（Gospel Oak），而她的專業領域包括國際關係和商業發展，並長年在聯合國教科文組織（UNESCO）工作，最近則以「評估專家」的身份在歐盟執委會（European Commission）工作。

履歷還強調她精通7種語言，包括俄語和義大利語。在科學平台ResearchGate上，她將自己的技能列表添加了「量子力學」和「災難管理」。在BAC公司網站的簡歷中，她則聲稱：「我是一名科學家，利用我非常多元化的背景從事戰略決策（水和氣候政策、投資）等跨學科項目，並憑藉出色的分析、語言和人際交往能力，我喜歡在重視多樣性、正直和…幽默的多元文化環境中工作和領導。」該網站還顯示，該公司致力於「連接亞洲的技術和創新」，並幫助亞洲電信企業擴大規模，開拓新市場。不過BAC公司的官網18日上午已顯示「正在維護中」。

此外，該公司的地址註冊在布達佩斯的1棟2層樓房，公司名稱BAC Consulting草率地用一張A4白紙貼在玻璃門上，而該公司似乎以其執行長的姓名首字母命名。根據當地公司消息，BAC公司成立於2022年，被匈牙利媒體描述為微型企業。匈牙利媒體報道稱，沒有跡象顯示該公司生產任何產品，其主要業務是管理​​諮詢，其他註冊活動則包括書籍和報紙出版、石油生產，以及電腦程式設計和其他資訊技術服務。

報導補充，匈牙利極右翼總理奧班（Orbán Viktor）所領導的匈牙利政府是以色列打擊哈瑪斯的堅定支持者。對此，奧班的國際交流與關係國務秘書科瓦奇（Zoltan Kovacs）也解釋：「當局已確認該間公司是1家貿易中介公司，在匈牙利沒有製造或營運場所。其標註的地址僅註冊了1名經理，且引用的設備從未進入匈牙利。在進一步調查過程中，匈牙利國家安全部門正在與所有相關國際夥伴機構和組織合作。」

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