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網路專家凱擘大寬頻讓你告別網路死角　指定方案免費享3台Mesh Wi-Fi 6分享器，再升級網路安全

生活中心／綜合報導

還在為家中Wi-Fi速度時好時壞、訊號不穩而煩惱嗎？作為全台家用寬頻用戶數第二、MSO寬頻用戶數第一的凱擘大寬頻，正用實力證明數位有線電視寬頻的領先地位，也因此獲得許多用戶的支持與信任，讓高頻寬用戶數逐年翻倍，靠的就是Mesh Wi-Fi 6服務，無論是在客廳追劇、書房開視訊會議，還是房間打電動，都能享受暢通無阻的網路體驗。凱擘還提供24小時全年無休的裝機維修服務與安全上網保障，讓你徹底告別網速不穩和安全隱憂，輕鬆暢享數位生活。

▲▼凱擘大寬頻,Wi-Fi滿屋＋,Mesh分享器。（圖／取自photo-ac）

▲網路專家凱擘大寬頻提供多台Wi-Fi Mesh、安全上網，更有24小時全年無休的裝機維修服務。（圖／取自photo-ac）

明明買了最快的網路方案，家中某些角落還是收訊斷斷續續，許多人誤以為網速快就足夠，殊不知網路涵蓋範圍同樣重要。為解決這個普遍困擾，凱擘大寬頻推出揪貼心的「Wi-Fi滿屋＋」服務，採用先進的Mesh Wi-Fi 6技術，並提供到府量測Wi-Fi訊號服務，指定方案最高甚至可搭配3台Mesh Wi-Fi分享器，專人依照客戶需求以及最佳位置安裝分享器，讓Wi-Fi訊號超涵蓋，傳輸量提升4倍可以讓多人同時高速連網，爸爸在書房工作、媽媽在客廳看電視、弟弟在房間滑手機都有順暢的網路。不只如此，在家裡移動的時候，Wi-Fi 會自動切換到最順暢的機台，轉換時不斷線，也不需要手動調整訊號源，無論是小套房、多隔間家庭，甚至是超過30坪的大空間也能有感全屋無縫覆蓋的網速提升，確保家中每個角落能享受穩定高速的網路體驗。

▲▼凱擘大寬頻,Wi-Fi滿屋＋,Mesh分享器。（圖／凱擘大寬頻提供）

▲首推3台Mesh Wi-Fi6，完整家中網路佈建。

近期網路詐騙猖獗，凱擘大寬頻特別重視消費者的上網安全，特別與國際資安品牌「趨勢科技」合作，推出了「網路守護家」服務，指定方案用戶就可免費升級使用，不僅為全戶提供防駭、防詐騙、防病毒等防護，更領先業界首創依「成員」分級設定功能，可根據家庭成員需求個別設置，過濾不當網頁、保護個資，做到全方位、客製化的網路安全防護。

凱擘大寬頻相較於其他業者，還提供24小時電話客服、文字客服、網路留言等多元管道，且這些服務皆為全年無休，就連平日晚上或假日也享有裝機及維修服務。遇到問題除了打電話之外，客服APP就像貼身助手，不受時間和地點的限制，還能透過APP輕鬆查詢服務、繳費與報修。

擺脫訊號「卡卡」並打造安全的上網環境正是時候，省荷包解決方案就交給值得信賴的網路專家凱擘大寬頻，受歡迎的「Wi-Fi滿屋+好禮自由選」方案祭出月租優惠只要849元（選擇mo幣折抵金額後）即能享有1G飆速網路，一享免費升級「網路守護家」、二享升級3台Mesh Wi-Fi分享器，即可讓網路訊號完整涵蓋整個房型需求，改善家中死角的問題，讓全家人安心上網無後顧之憂！

凱擘大寬頻「Wi-Fi滿屋＋」：https://bit.ly/3Wunf7y　

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