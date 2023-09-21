迎接Mesh Wi-Fi新世代！想讓家用網路超順暢「搞懂2重點」就能幫荷包大省錢

▲家用網路總是卡卡，急著想衝門市提高網速？先搞懂「2原理」才能讓月租費花得值得。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

「媽，網路又不穩了啦！」、「煩欸，每次去廁所就不能用網路」、「明天趕快打電話去升級啦」。自從智慧裝置興起，家中需要Wi-Fi 的設備不再只有電腦，包括電視、遊戲主機甚至家電、燈泡，都需要透過Wi-Fi串聯，才能打造更便利有感的智能生態圈。在串流平台興起的時代，這時如果點開沉浸感十足的高畫質影片，卻遇到網路卡頓不順，觀影心情肯定不美麗，但這種時候千萬別急著升級網速，搞懂「2重點」才能有感解決網路卡卡的問題。

近來不少網路討論認為上傳與下載的頻寬至少要一樣大，才能達到類似「雙向溝通」的效果，讓網路「暢暢久久」，不過根據凱擘大寬頻2023上半年的全體用戶上傳下載總流量數據顯示，下載需求占了總流量的92%，上傳用量僅佔8%，財團法人台灣網路資訊中心2023 年台灣網路報告也指出，台灣民眾最常使用的網路應用服務為「觀看免費的網路影音、直播或收聽音樂」，高達7成，確實證實了目前消費者在家中使用網路的主要需求仍是「觀看影片」，無論是觀看串流平台還是YouTube的影片，「下載頻寬」都是極大的需求，上傳頻寬對於網速的影響其實有限，就像是租了一個大坪數房型，但真正能利用的空間其實只有一半。對於重視經濟效益的小資族、主夫主婦來說，花錢不要緊，重點是要花得值得，如果最終還是要面對提高網速這一步，至少要知道該選擇什麼方案，才不怕對不起錢錢。

▲根據每個家庭的使用需求，下載頻寬與上傳頻寬會呈現截然不同的使用量。

然而，就算下載頻寬足夠，但家中選用的還是傳統路由分享器，也難保不會有網路卡頓的問題！原因就在於傳統路由器在安裝時，每台機器都有自己的帳號，例如從客廳進到房間，就要手動切換帳號才能確保接到網路，但死角地帶的斷網問題還是無解。主打能改善過去廁所、隔間、樓梯間等網路死角問題，達到Wi-Fi滿屋覆蓋率的「Mesh Wi-Fi」，就是近年被網友一致力推家中絕對要升級的配備之一！

▲Mesh Wi-Fi主打能改善過去廁所、隔間、樓梯間等網路死角問題。

Mesh Wi-Fi透過突破性的技術與原理，為網路提供更大、更有彈性的覆蓋範圍，即使有多台機器設置在家中不同位置，家庭成員在遊走各個空間時也無需切換帳號，就算在遊戲正緊急廝殺的時刻跑廁所，給力的Mesh Wi-Fi也強調不會影響手遊的畫面與遊戲體驗，對於追劇來說也是如此，無論是動作片或是浪漫喜劇，再也不怕看5秒就卡頓10秒。即使擁有再強大的手機、平板或高規電視，也得要加上一路順的網路，才能共同營造共情的沉浸式體驗！以凱擘實際的實測數據來看，裝設Mesh Wi-Fi 6 比起傳統Wi-Fi 5，整體的網路傳輸量可提升4倍、傳輸範圍可以增加80%、延遲時間也可減少50%，不僅為全家人達成「無縫漫遊」的夢想，同時也能得到更加有感的上網體驗。

2023年還有什麼「卡卡未完成」的目標嗎？不如下半年就幫全家人設定暢行無阻的網路氣場，網路順了、心情也會明亮起來，自然什麼好運都衝得起來！加入「Mesh Wi-Fi新世代」把錢錢花在刀口上，掐指算算家人平日的網路需求，是追劇、滑手機、串聯家電來得多，還是也有直播、分享影片等上傳需求？如果以前者為大宗，凱擘建議不妨選擇下載頻寬較大的方案，不僅滿足全家人需求，價格上也更划算。

▲想改善家中卡卡的網速，還是需要「對症下藥」才能精準提升網速體驗。

針對「下載頻寬是硬需求」的民眾，凱擘大寬頻「Wi-Fi 滿屋+」方案領先業界推出免費借用Mesh Wi-Fi 6的方案，現在也特別祭出優惠活動，只要申辦「1G方案」就能加享3台Mesh Wi-Fi 6，而且原價999元的月租費還可搭配mo幣回饋，每個月凱擘會送出150mo幣（每一點mo幣等同於新台幣一元），等於將民眾用不到的上傳頻寬月月回饋在mo幣中，而且mo 幣除了可以在momo購物使用外，也可以折抵月租費，這樣相互折抵等於月租費只要優惠價849元，全家人的網路體驗就能有感大升級，就算多人連線、經過死角空間也不怕無預警斷網，對於負責出錢的人來說更能感受到凱擘的貼心，全面升級網速的同時更要守住最重要的荷包。

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