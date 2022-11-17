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最有誠意的上網方案凱擘大寬頻「Wi-Fi滿屋＋」輕巧月租、網路神器免費升級

▲▼凱擘大寬頻,Wi-Fi滿屋＋。（圖／翻攝自凱擘大寬頻官網）

▲凱擘大寬頻推出最新升級版1G高頻寬上網方案「Wi-Fi滿屋＋」，從資費、設備到網速都祭出頂標規格。（圖／翻攝自凱擘大寬頻官網，下同）

消費中心／綜合報導

大通膨時代來臨，萬物齊漲超有感！食衣住行育樂的開支飛速增加，眼看物價再也回不去，錢錢越變越薄、消費者每一筆購物都更加精打細算，也特別重視CP值，把錢花在刀口上才是聰明的選擇。「網路」已成為民生必需品，現代人的工作、生活、休閒娛樂都與網路密不可分，萬事都省就是網速不能省，凱擘大寬頻推出誠意十足的「抗通膨」方案，幫你升級網速、守住荷包。

「Wi-Fi滿屋＋」全面升級　一次解決上網痛點

各式各樣的3C用品、數位服務、智能家電⋯⋯如雨後春筍，但要善用這些科技，最關鍵的就是「網速」及穩定的WiFi訊號！假日全家人一起待在家享受Family Time的幸福時刻，選一部全家大小都愛看的電影、挑個適合親子同時進行的線上遊戲，但電影播到一半突然Lag、遊戲打到一半直接定格⋯⋯，難免令人覺得掃興，想好好放鬆的興致全都被打壞；或是臨時需要居家辦公參與線上視訊會議、想利用假日好好查詢資料、參加線上課程充實自己，如果網路卡卡、心情也會跟著卡卡，事情做到一半被迫擱置的感受超阿雜，尤其是全家人同時上網的時候，有快速、WiFi訊號涵蓋率佳又穩定的網路，才能滿足全家人的需求。

根據消費者網路使用習慣調查數據顯示，82%的用戶使用網路的主要行為是觀看線上影音，而針對用戶對於網路使用的困擾，前三名分別是：網路不穩定、涵蓋率差、同時多人連線速度慢，也因此，家中擁有又快速、又便宜、又強大的無線Wi-Fi訊號，對網路世代來說簡直超夢幻！

高規格設備Mesh Wi-Fi 6免費租用　家中訊號零死角

▲▼凱擘大寬頻,Wi-Fi滿屋＋。（圖／翻攝自凱擘大寬頻官網）

看準現代人對網路品質的要求越來越高、需求也不斷增加，凱擘大寬頻推出最新升級版的高頻寬上網方案「Wi-Fi滿屋＋」，從資費、設備到網速都祭出頂標規格，全面升級的Wi-Fi 6讓你在家就可以體驗無線飆網快感，月租費還超親民，擁有酷東西的同時也不怕對不起荷包，就是要給用戶最優質的上網體驗。

想要又快又穩的網路，其實不用花大錢！現在申辦凱擘大寬頻「Wi-Fi滿屋＋」1G光纖上網方案，超輕巧的月租只要999元，不需自行購買或外接設備，就能替家中Wi-Fi免費升級。此外，凱擘大寬頻更率先提供用戶「免費租用」3台價值近9千元的Mesh Wi-Fi 6，可以提升網路接收穩定性、同時增加5GHZ訊號傳輸範圍，讓Wi-Fi速度再提升，專業貼心的安裝服務也讓3C苦手安心不少。

有了「Wi-Fi滿屋＋」搭配3台Mesh Wi-Fi 6，最新的多點傳輸技術，可以讓多人同時高速連網，傳輸量提升4倍、全屋收訊零死角，書房、客房、洗手間，隨時隨地秒連網，就算全家人一起使用Wi-Fi，打遊戲、追劇、開會、遠端上課⋯⋯等，都不必擔心網路卡卡，凱擘大寬頻就是你的Wi-Fi專家，到你家提供全面的專業服務，無論是裝設或使用問題都能馬上獲得解答，搞定家中網路大小事。

多種方案一次釋出　滿足各種上網需求

針對不同上網需求，凱擘大寬頻準備多種誠意十足的上網方案，想要全家人共享順暢穩定的網路，「Wi-Fi滿屋＋」1G高速上網絕對夠用，每月只要999元許全家人一個更舒適的網路環境；500M上網方案適合精打細算的小資族，每月899元也可免費升級Wi-Fi 6及Mesh 子機，高CP值的享受，為自己的Me time錦上添花，在物價不斷上漲的此刻，凱擘大寬頻讓你花得比之前更少、卻用得比以前更好！

現在新用戶申辦「Wi-Fi滿屋＋」上網指定方案，即享機上盒MyVideo超值月租、免費租用Mesh Wi-Fi 6子機2台，讓全家人體驗高速且快又穩的無線飆網樂趣。此外，影音娛樂更是療癒身心的好夥伴，現代人沒有兩三個串流影音平台帳號怎麼可能？除了超值的上網方案，凱擘大寬頻再提供加購Disney+年約年繳方案只要1,620元（原價3,240元）的優惠，前6個月免費看，現省50%，一人申請，最多可分享給7個親友同樂，怎麼看怎麼划算，在萬物齊漲的時候，這麼高的CP值不免讓人懷疑「到底是不是在做夢？」

隨著現代人越來越懂享受「宅時光」，家用寬頻當然要一步到位，「Wi-Fi滿屋＋」就是絕佳的上網解方，擴大訊號涵蓋範圍，無論在家中哪一個角落，都有不斷訊的順暢網路，隨時連線不NG，且輕鬆月付999元就能享受極致的網速體驗，幫你一起省荷包，解決上網困擾就是要交給專業的「Wi-Fi專家」凱擘大寬頻。

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凱擘大寬頻Wi-Fi滿屋＋

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