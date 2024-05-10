

▲凱擘大寬頻機房火警，影響內湖、南港、信義區用戶收視網路 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

記者邱晟軒／綜合報導

凱擘大寬頻今（10）日傳出大規模斷網、斷訊事件，影響台北市內湖、南港、信義區用戶。凱擘稍早在臉書發文公告，「新台北數位有線電視機房所在的大樓附近空地發生火警，現況影響內湖、南港、信義用戶無法收視與網路使用」，預計完修時間在晚上8點以前。

今上午有不少網友發文哀號有線電視無法收看、網路斷線等問題，例如有網友在臉書公開社團「信義區三兩事」發文指出，「有人家裡是用凱擘的網路嗎？信義區是不是沒辦法連線？」

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▲斷網爆民怨 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

貼文曝光後，許多網友紛紛留言回報，表示自己也遇到斷網、斷訊的情況「凱擎+1 斷線+1」、「斷線中」、「福德街這邊也是全斷線，我打去問客服，小姐只說外線壞掉已經在搶修，希望我們耐心等待」、「原來不是我忘了繳費」、「我也報修中，客服電話打超久才接進去」。

針對斷網狀況，凱擘大寬頻今下午在臉書公告，「非常抱歉，新台北數位有線電視機房所在的大樓附近空地發生火警，現況影響內湖、南港、信義用戶無法收視與網路使用！目前客服電話爆量，線路異常工程單位搶修中！會盡快完成！」評估後完修的時間在晚上8點以前，會陸續恢復。