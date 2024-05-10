　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

信義、內湖、南港大斷網！機房旁起火　凱擘緊急道歉了

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝） 
▲凱擘大寬頻機房火警，影響內湖、南港、信義區用戶收視網路 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

記者邱晟軒／綜合報導

凱擘大寬頻今（10）日傳出大規模斷網、斷訊事件，影響台北市內湖、南港、信義區用戶。凱擘稍早在臉書發文公告，「新台北數位有線電視機房所在的大樓附近空地發生火警，現況影響內湖、南港、信義用戶無法收視與網路使用」，預計完修時間在晚上8點以前。

今上午有不少網友發文哀號有線電視無法收看、網路斷線等問題，例如有網友在臉書公開社團「信義區三兩事」發文指出，「有人家裡是用凱擘的網路嗎？信義區是不是沒辦法連線？」

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲斷網爆民怨 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

貼文曝光後，許多網友紛紛留言回報，表示自己也遇到斷網、斷訊的情況「凱擎+1 斷線+1」、「斷線中」、「福德街這邊也是全斷線，我打去問客服，小姐只說外線壞掉已經在搶修，希望我們耐心等待」、「原來不是我忘了繳費」、「我也報修中，客服電話打超久才接進去」。

針對斷網狀況，凱擘大寬頻今下午在臉書公告，「非常抱歉，新台北數位有線電視機房所在的大樓附近空地發生火警，現況影響內湖、南港、信義用戶無法收視與網路使用！目前客服電話爆量，線路異常工程單位搶修中！會盡快完成！」評估後完修的時間在晚上8點以前，會陸續恢復。

ET快訊
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

拍片超過10年！PTT狂讚「他是YouTube界清流」

更多熱門

相關新聞

北士科30%可做批發零售業使用　議員質疑變相圖利廠商

北士科30%可做批發零售業使用　議員質疑變相圖利廠商

台北市長蔣萬安10日赴議會專案報告。民進黨議員洪婉臻關切北士科招商案，指蔣市府在今年變更土地使用分區管制的內容，可以兼辦批發零售的業務辦公室；對此，產發局說明，考量實際企業營運型態與實務需求，放寛原允許進駐的主軸產業其兼辦批發、零售業務可作「辦公室」使用，以貼近產業需求，會有30%以內的支援性服務業內涵，但剩70%仍要維持原本的辦公大樓。

蔣市府沒跟新壽密會？蔣萬安遭打臉　林延鳳送桃花劍助斬妖除魔

蔣市府沒跟新壽密會？蔣萬安遭打臉　林延鳳送桃花劍助斬妖除魔

台智光拒解約還討利息　蔣萬安不接受：4月8日已終止合約

台智光拒解約還討利息　蔣萬安不接受：4月8日已終止合約

回文曝光！台智光悍拒解約堅要2100元費率　還搬民法想收利息

回文曝光！台智光悍拒解約堅要2100元費率　還搬民法想收利息

「高虹安母校」方濟中學7月走入歷史　文德女中明年也退場

「高虹安母校」方濟中學7月走入歷史　文德女中明年也退場

關鍵字：

凱擘大寬頻斷網火警信義區台北市北市信義內湖南港

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面