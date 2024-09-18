台灣首例「在宅胸部X光」誕生　奇美醫院提升在宅急症照護效率

▲台南市衛生局局長李翠鳳、奇美醫院院長林宏榮，共同見證台灣首例「在宅胸部X光」的拍攝，為台灣居家醫療領域帶來了重要進展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院與能資公司及睿生光電合作，對「可攜式X光機」開發改良支撐腳架以便用於在宅急症照護，為臥床病人進行胸部X光拍攝，可攜式X光機為台灣居家醫療領域帶來了重要進展。

台南市衛生局局長李翠鳳，見證台灣首例「在宅胸部X光」的拍攝，並高度讚揚奇美醫院在推動居家醫療中的努力與創新，她表示，奇美醫院突破了許多困難，成功推動「在宅急症照護(Hospital at Home)」，為此模式跨出了一大步，堪稱全國醫療的標竿！

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奇美醫院院長林宏榮指出，奇美醫院與能資公司及睿生光電合作，對「可攜式X光機」開發改良支撐腳架以便用於在宅急症照護，為臥床病人進行胸部X光拍攝。可攜式X光機為台灣居家醫療領域帶來了重要進展。在核能安全委員會許可的居家X光輻射防護措施下，醫療團隊透過此設備可以在病人家中進行胸部或肢體X光檢查，提供即時且高品質的影像，讓病人無需前往醫院，即可享受與醫院等級相同的服務。這項創新技術不僅體現了「無牆醫院」的理念，也大幅提升了居家醫療的效率與醫療網絡的韌性，尤其在「在宅急症照護」中具有廣泛應用潛力。

奇美醫院急診醫學部許建清表示，2024年健保署啟動的在宅急症照護試辦計畫中，肺炎的診斷需要胸部X光做為其中一項依據。然而，以往只能將病人送至醫院，對於在宅急症照護帶來很大挑戰。如今，藉由「可攜式X光機」，病人無需移動即可在家接受檢查，這不僅大幅提升診斷效率，也減輕了家屬的負擔。身為台灣急診醫學會理事長的許建清部長強調，這項可攜式設備也為緊急醫療的韌性開創了新局面，讓醫療團隊即使在醫院外或災難現場，也能進行胸部或肢體X光檢查，提供即時的診斷和照護。

奇美醫院整合醫療中心暨急診部高齡急診科主任黃建程指出，奇美醫院現有12個科別、36位醫師參與居家醫療服務。截至2024年7月，總管案量達1774人，每月訪視次數達1739次。奇美醫院的「急診出院轉銜居家醫療」是台灣的創舉，並因此榮獲2023年醫策會國家醫療品質獎「鑽石獎」，成為醫界效仿的標竿。奇美醫院每個月有十幾位在宅急症照護病人，本文中的阿嬤正是透過此計畫，何郁玠醫師在家中為她拍攝胸部X光，確診肺炎，並以靜脈注射抗生素治療，實現病人希望在家治療的願望，家屬亦免去奔波之苦，對此結果非常滿意。

奇美醫院院長林宏榮強調，在宅胸部X光的拍攝為「在宅急診（Emergency Department at Home）」開啟了曙光。奇美醫院積極參與健保署的「在宅急症照護」試辦計畫，除跨領域團隊照護、IoT遠端監測與視訊診療外，還引進了可攜式胸部X光機、可攜式12導程心電圖、24小時攜帶式輸液器、可攜式超音波及手指感應式生命跡象偵測器，這不僅展現了「全人照護」的精神，打造在宅醫療生態系統，也引領台灣邁向「在宅急診」、「智慧醫療」與「無牆醫院」的未來。