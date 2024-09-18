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開學腸病毒停課暴增「首周停近200班」　羅一鈞曝南北疫情不同

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情還在上下震盪，疾病管制署今（18）日公布，上周腸病毒就診達1.46萬，疫情較前一周略升處高原期，開學首周停班課通報則來到192班，以幼兒園為最多。疾管署副署長羅一鈞表示，近期腸病毒南北疫情有不同，中部以北疫情已經開始下降，南部東部則還在上升，預估全國疫情將持續至10月中下旬才脫離流行。

依據疾管署監測資料顯示，第37周(9月8日至9月14日)門急診就診計14,598人次，較前一周(14,493人次)略升0.7%，近期就診人次呈上下波動，疫情處高原期；近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，克沙奇A10型次之，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出輕症感染個案。

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羅一鈞指出，國內開學第一周停班課數共192班，創5年來同期次高；其中147班為幼兒園、6班為國小、39班為托嬰中心。他說，預估近期每周停班近200班的情況還會持續到9月底，之後才會明顯下降，但流行期將持續至10月中下旬才脫離。

近期觀察腸病毒疫情出現南北差異，羅一鈞表示，中部以北縣市的疫情開始下降，南部、東部則還在上升，但病毒型別沒有差異，原因還不太清楚，不排除和北部天氣已經轉涼、南部仍偏熱等氣溫因素有關，整體南部腸病毒高峰會下降相較北部晚一點。

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署統計，今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。 

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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