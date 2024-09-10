「蚵粉」當心！新型諾羅病毒捲土重來　中秋後腹瀉恐上看15萬人

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情拉警報！疾病管制署今日示警，上周腹瀉就診達13萬人次，創下五年同期新高，今年上半年主要流行病毒株是已經8年沒有流行的新型的GII.17捲土重來，且分析發現今年上半年有47起因為「烤蚵」導致的諾羅群聚。疾管署副署長羅一鈞示警，新型諾羅主要侵襲成人，也可能造成明顯上吐下瀉症狀，推估中秋後腹瀉疫情恐暴衝，單周就診上看15萬人。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內第36周（1日至7日）腹瀉門急診就診累計130,472人次，較前一周132,443人次略降1.5%，但是和過往相比是五年同期新高。另全國近4周（第33至36周）共接獲101起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計47起，以檢出諾羅病毒（26件，占55.3%）為多。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，今年1到6月諾羅病毒腹瀉群聚通報有上升趨勢，且案件中有47件為食用烤蚵相關，比以往都要多。其實蚵或者牡蠣這類帶殼海鮮，會過濾海中攝食，其體內病毒量甚至會是周圍海水的數十倍到千倍。如果沒有過經過煮熟或者甚至生食，極有可能遭到感染諾羅病毒。

▲疾管署防疫醫師林詠青說明諾羅病毒衛教。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署說明諾羅病毒。（圖／疾管署提供）

另一方面，今年腹瀉群聚所流行的諾羅病毒病毒型別也有變化，羅一鈞表示，今年上半流行病毒株由過去最常流行之GII.4轉變為新型別GII.17，佔比近六成，包含今年比較知名如陽明山溪山里水質污染、西門嚮辣初瓦腹瀉群聚事件也都是驗出該病毒。

羅一鈞指出，新型別GII.17曾經在八年前、2015到2016有引起國內兩波諾羅病毒大流行，這次可以算是捲土重來，多數民眾對此新型諾羅病毒可能無免疫力。而且它是主要侵襲成人，原因還不太清楚，但是觀察這波腹瀉確實是以15到64歲可能生食族群為主，小朋友相對沒有影響到。

林詠青也提到，因為諾羅變異頻繁且感染沒有終身免疫力，可能會在感染幾個月之後就會消失，又不會有交叉保護，如飲食不慎容易造成腹瀉群聚事件發生，再次籲請民眾應做好手部清潔及飲食衛生，才可避免感染。

「烤蚵」要烤越久越好！羅一鈞提醒，很多人會想說殼打開趁新鮮趕快吃，但是諾羅病毒一定要中心溫度達到66度以上才能殺死，殼打開只是半熟狀況，溫度還不足夠，所以開殼之後還要烤個3到5分鐘。

疾管署強調，諾羅病毒傳染力強，主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。感染諾羅病毒期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並注意正確洗手，降低病原傳播的風險。