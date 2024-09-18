竹北天坑案首開庭！楊文科請假　官員、業者「所有的罪都不認」

▲竹北「豐采520」案今日首次開庭，被告楊文科請假。（組圖／ETtoday資料照）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣長楊文科、工務處長江良淵與豐邑機構高層因竹北知名百貨建案「豐采520」多次坍塌、出現天坑，遭新竹地檢署起訴。新竹地院18日第一次開庭，12名被告中除了楊文科因出國請假及陳姓被告因故遲到外，全員到齊。

本案涉及縣府公務員、豐邑機構高層等共12名被告，每名被告皆有2~3名辯護律師，扣除請假的楊文科縣長，及因爆胎受困高速公路的陳姓被告，全數到齊，被告席也因此坐滿人，甚至數十名辯護律師因此無法坐在委託人身邊陪同，全都坐在旁聽席上。

縣長楊文科因公務考察為由向法官及檢察官請假，不過因楊文科僅提供行程表，未提供公文、機票等相關證明，遭到法官要求補齊文件，否則將不視為合法請假。

▲竹北「豐采520」曾因天坑吞掉一台小貨車及一台全新特斯拉。（資料圖／記者陳凱力攝）



▲竹北天坑案今日進行首次的準備庭。（圖／記者陳凱力攝）

本次開庭為準備庭，僅就開庭程序以及檢察官說明起訴內容，由於起訴書內文字高達20萬字，檢察官因此以PPT方式呈現。因被告人數眾多，法官也決議後續開庭將以分組進行，並當庭與12名被告、辯護人確認第二、三次庭期時間。

庭末，不僅江良淵當場表示「所有的罪，都不認」，豐邑機構總經理邱崇喆也表示「所有的罪，都不認」，法官則回覆，「下次讓你好好講」，至於其餘10名被告則由本人或委任律師表示無意見。