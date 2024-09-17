快訊／新竹喪屍賓士男釀1死6傷　恐逃亡滅證遭聲押禁見

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

新竹市16日下午4點25分發生一起車禍，34歲彭姓男子疑似施用俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯，駕駛賓士在虎林國中前逆向闖紅燈，撞上放學過馬路的學童和機車，造成1死6傷。 新竹地檢署指出，經檢察官訊問後，認彭男涉犯施用毒品駕駛動力交通工具致人於死罪、過失傷害等罪嫌重大，並認有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

▲肇事的彭男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸。（圖／記者楊永盛翻攝）

回顧整起事故，案發時肇事賓士突然切換車道，逆向衝撞對向剛起步的機車和行人，隨後撞上號誌燈杆，由於當時正值放學時段，1名71歲鍾姓阿嬤載著5歲孫女正要返家，怎料卻遭賓士撞擊，阿嬤卡在賓士車頭與燈桿之間，當場死亡，5歲孫女身受重傷，另造成4歲男童腳掌開放性骨折、8歲男童左大腿骨折、69歲李男及正副駕駛共6人受傷。

▲彭男駕駛賓士在新竹虎林國中前逆向衝撞，釀1死6傷。（圖／民眾提供）

警方今訊後將肇事的彭男依殺人、傷害、毒品危害條例、公共危險等4罪移送新竹地檢署偵辦；而副駕的30歲彭女則是因另案詐欺遭通緝，一併移送。



新竹地檢署指出，今由專責檢察官帶同法醫進行相驗，並迅速啟動犯罪被害人保護關懷機制，新竹犯保分會同時提供被害人醫療、法律支援與心理輔導。本案肇事駕駛經檢察官訊問後，認涉犯施用毒品駕駛動力交通工具致人於死罪、過失傷害等罪嫌重大，並認有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。