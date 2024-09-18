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反對《國土法》明年上路　藍委：恐讓農民無法翻身

▲▼立委許宇甄質詢 立法院審查覆議案 卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

《國土計畫法》預計明年4月30日實施，但中央與地方陸續發生矛盾，使得各地方縣市首長呼籲暫緩。國民黨立委許宇甄今（18日）指出， 《國土計畫法》通過後，對農業縣市造成極大衝擊，除了縣市發展受到阻礙，農地價格也跟著下跌，農民損失慘重，中央政府卻未制定補償方案，若《國土計畫法》貿然施行，必定會衝擊農業縣市，讓農民無法翻身。

許宇甄指出，以雲林縣為例《國土計畫法》將雲林縣8成的土地畫分為農一、農二，大大限制雲林縣未來的發展，更限縮了農民對於農地的使用權，造成財產權損失，引起農民極大不滿，中央政府不應忽視縣市政府和農民的聲音，應下鄉多聽意見，暫緩施行。

許宇甄批評，中央政府要求雲林縣承擔國家的糧食安全，卻罔顧農民權益，農民配合政府法規，卻蒙受鉅額損失，非常不公平，這個問題中央政府一定要解決。

許宇甄提出3點主張，第一、她已提案修法，將《國土計畫法》施行日期「展延兩年」，讓農業縣市有更長的時間準備，並有充足時間跟民眾說明溝通；第二、農業部應針對受限制且有實際耕作的農地給予對地補償，每公頃10萬元；第三、中央政府應儘速制定完整配套措施，以減少農業縣市及農民損失。
 

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