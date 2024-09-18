白營要求漲電價先赴立院報告　綠黨團提電業法修法：民眾黨團失憶？

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

對9月底電價審議委員會將討論10月漲電價事宜，民眾黨團今（18日）召開記者會要求，行政院長應率同相關部會首長就：『賴清德政府能源配比及電價政策』進行專案報告並備質詢。對此，民進黨團回應，上會期末，藍綠白有共識修正電業法，將電價審議交由民間代表、專業人士主導、讓專業說話，才過了兩、三個月，民眾黨團失憶嗎？

民進黨團幹事長吳思瑤指出，電價要回到專業，上個會期末成功修正電業法49條，而該修法是由藍綠白聯手達成共識，將整個電價審議委員會擴大民間的代表，也提升其公正、公平與透明公開，這是上會期才剛剛修過、剛上路的電業法，也就是朝野共識下，強化電價審議委員會的運作，讓民間代表、專業人士主導電價調整。

吳思瑤強調，應當讓電價回歸專業，而非讓政治來綁架電價，民進黨團非常訝異，上個會期末跟民眾黨合作修正法律，就是因為大家都有共識，電價讓專業說話。

吳思瑤指出，但新會期還沒開始，民眾黨又大打電價議題，甚至要求調漲電價前要先有立院的專案報告，這個民進黨團尊重各黨監督的職責，但這不就又回到政治綁架電價的老路嗎？

吳思瑤表示，才過了兩、三個月，民眾黨團失憶嗎？馬上要走回頭路，用政治綁架電價，要用立院攻防對電價審議委員會的代表性及專業性說三道四，民進黨團不樂見這樣的狀況，電力、電價、能源政策都是專業，民眾黨團顯然一開議又選錯戰場。

