中秋節傳憾事！台中30歲男墜6樓砸中鄰居車　彈落馬路死亡

▲台中市大里區昨日凌晨1時許傳出一起死亡墜樓案。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市大里區昨（17）日凌晨1時許傳出一起死亡案件，一名年約30歲男子疑似自租屋處頂樓（6樓）墜下，當場砸中一台鄰居的轎車，整個人再朝馬路上彈落，半身赤裸倒臥路中，當場傷重不治。警方獲報到場，排除外力介入、現場亦無打鬥痕跡，排除他殺可能性，全案報請檢方進行相驗釐清死因。

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